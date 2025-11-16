19 de noviembre 2025
AHORA SIGUE LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS MÁS DE 30 INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON
Se llevó a cabo un simulacro integral de accidente aéreo en el Aeropuerto Chapelco, con la participación de más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.
El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias aeronáuticas, optimizando los tiempos de reacción, la coordinación interinstitucional y los procedimientos de asistencia tanto en el lugar del hecho como en los centros de salud.
El simulacro se basó en una colisión de una aeronave en pista, provocando 50 heridos de distinta gravedad. Buena evaluación de la Secretaria de Emergencias y gestión de riesgos de la provincia, Luciana Ortiz Luna. Indicando que lo importante fue la coordinación de todas las instituciones.
Participaron de la actividad, el Hospital Ramón Carrillo, el SIEN, Protección Civil, Defensa Civil de San Martín de los Andes, Defensa Civil de Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía del Neuquén y los equipos operativos del aeropuerto.
También se empleó un helicóptero para la realización de maniobras de evacuación aérea.
La actividad fue coordinada por el ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén, conducido por Matías Nicolini, junto con la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de Luciana Ortiz Luna, en articulación con la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), los Bomberos del Aeropuerto Chapelco y el Comité Operativo de Emergencia Municipal.
Durante el operativo, veedores especializados supervisaron el desarrollo del ejercicio y evaluarán los procedimientos aplicados por cada institución.
El simulacro no afectó el normal funcionamiento del aeropuerto, aunque implicó un despliegue coordinado de vehículos de emergencia, ambulancias y unidades de apoyo que se movilizaron hacia y desde los hospitales de ambas localidades.
19 de noviembre 2025
AHORA SIGUE LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS MÁS DE 30 INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON Se llevó a cabo un simulacro integral de accidente aéreo en el Aeropuerto Chapelco, con la participación de más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias aeronáuticas, optimizando los tiempos […]
18 de noviembre 2025
SIN ACTO OFICIAL DESPUES DE 20 AÑOS EL NUEVO PUENTE ESTA HABILITADO Reemplaza el viejo puente de una sola mano que provocaba largas filas para cruzar. Ofrece más seguridad para los turistas, mejor conexión con la Ruta de los Siete Lagos, mayor agilidad para el transporte pesado y un impulso para el desarrollo económico de la Patagonia. Vialidad Nacional informó que, a través del 12° Distrito Neuquén, se habilitó formalmente […]
18 de noviembre 2025
PIDEN QUE SEA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO 2026 UNA PARTIDA DESTINADA AL COSTO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE ACORDO GARANTIZAR EL SERVICIO Ayer lunes representantes del Ejecutivo municipal, encabezados por el intendente Carlos Saloniti, funcionarios de Provincia y representantes de la empresa Expreso Colonia coincidieron en que el transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes debe sostenerse en base a un equilibrio entre la ecuación financiera y el […]
12 de noviembre 2025
RECLAMAN 600 MILLONES QUE NO RECIBIERON DEL MUNICIPIO. MIENTRAS LA INTENDENCIA CONTINÚA CON LAS NEGOCIACIONES PARA DESTRABAR LA REDUCCIÓN DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE URBANO EL LUNES 17 HABRA UNA REUNION CON EL GOBIERNO PROVINCIAL Nuevamente el tema del transporte urbano atraviesa la realidad de los sanmartinenses que utilizan el único medio de transporte urbano con la prestación de Expreso Los Andes. Una deuda acumulada de 600 millones es el origen […]
10 de noviembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure El 6 de noviembre fue el Día de los Parques Nacionales, 122 años en que Francisco P. Moreno donó las primeras tierras con fines de conservación natural. Fue en 1903 y así comenzó la historia. Y 122 años después frente a la primera intendencia del Parque Nacional Lanín construida en 1946, declarado Patrimonio Histórico, hoy Centro de Visitantes y Museo, se realizó este lunes 10 de […]