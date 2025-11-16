Política

19 de noviembre 2025

BUEN RESULTADO DEL SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN AEROPUERTO CHAPELCO

AHORA SIGUE LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS MÁS DE 30 INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON

Se llevó a cabo un simulacro integral de accidente aéreo en el Aeropuerto Chapelco, con la participación de más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias aeronáuticas, optimizando los tiempos de reacción, la coordinación interinstitucional y los procedimientos de asistencia tanto en el lugar del hecho como en los centros de salud.

El simulacro se basó en una colisión de una aeronave en pista, provocando 50 heridos de distinta gravedad. Buena evaluación de la Secretaria de Emergencias y gestión de riesgos de la provincia, Luciana Ortiz Luna. Indicando que lo importante fue la coordinación de todas las instituciones.

Participaron de la actividad, el Hospital Ramón Carrillo, el SIEN, Protección Civil, Defensa Civil de San Martín de los Andes, Defensa Civil de Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía del Neuquén y los equipos operativos del aeropuerto.

También se empleó un helicóptero para la realización de maniobras de evacuación aérea.

La actividad fue coordinada por el ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén, conducido por Matías Nicolini, junto con la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de Luciana Ortiz Luna, en articulación con la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), los Bomberos del Aeropuerto Chapelco y el Comité Operativo de Emergencia Municipal.

Durante el operativo, veedores especializados supervisaron el desarrollo del ejercicio y evaluarán los procedimientos aplicados por cada institución.

El simulacro no afectó el normal funcionamiento del aeropuerto, aunque implicó un despliegue coordinado de vehículos de emergencia, ambulancias y unidades de apoyo que se movilizaron hacia y desde los hospitales de ambas localidades.