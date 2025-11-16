Sociedad

16 de noviembre 2025

QUEDÓ INAUGURADA LA SEGUNDA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA LIGA DE VETERANOS DE FÚTBOL

Con la presencia de jugadores veteranos e infantiles, ex jugadores, dirigentes, funcionarios del Municipio de San Martín de los Andes y concejales, quedó inaugurada este viernes la segunda cancha de césped sintético para la Liga de Veteranos de Fútbol de nuestra ciudad.

Del acto inaugural participaron el intendente, Carlos Saloniti, y los secretarios de Gobierno, Matías Consoli, de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán, y de Turismo, Alejandro Apaolaza; y el subsecretario de Deportes, Martín Betancur. Asistieron la concejal Sol Petagna y el concejal César Mezza.

El jefe comunal destacó la importancia de las acciones conjuntas y elogió que cuando hay trabajo en grupo, las cosas se logran.

El Municipio colaboró con esta obra, con trabajos de movimiento de suelos y alistamiento del terreno sobre el que luego se apoyó la carpeta sintética.

El presidente de la Liga de Veteranos, Millante Hasler, recordó a los socios fundadores de 1993 y aseguró que esta nueva cancha es un símbolo de crecimiento, madurez institucional y crecimiento hacia el futuro.