16 de noviembre 2025
Con la presencia de jugadores veteranos e infantiles, ex jugadores, dirigentes, funcionarios del Municipio de San Martín de los Andes y concejales, quedó inaugurada este viernes la segunda cancha de césped sintético para la Liga de Veteranos de Fútbol de nuestra ciudad.
Del acto inaugural participaron el intendente, Carlos Saloniti, y los secretarios de Gobierno, Matías Consoli, de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán, y de Turismo, Alejandro Apaolaza; y el subsecretario de Deportes, Martín Betancur. Asistieron la concejal Sol Petagna y el concejal César Mezza.
El jefe comunal destacó la importancia de las acciones conjuntas y elogió que cuando hay trabajo en grupo, las cosas se logran.
El Municipio colaboró con esta obra, con trabajos de movimiento de suelos y alistamiento del terreno sobre el que luego se apoyó la carpeta sintética.
El presidente de la Liga de Veteranos, Millante Hasler, recordó a los socios fundadores de 1993 y aseguró que esta nueva cancha es un símbolo de crecimiento, madurez institucional y crecimiento hacia el futuro.
16 de noviembre 2025
13 de noviembre 2025
Se puso en marcha el operativo de trashumancia en Neuquén El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lanzamiento de un nuevo operativo de acompañamiento a la trashumancia, que involucra a más de mil crianceros que se movilizan en toda la provincia. Las fuerzas provinciales garantizan la seguridad y asistencia sanitaria durante los traslados desde las zonas de la invernada a la veranada, en cumplimiento de la Ley 3016. El operativo combina tareas de […]
4 de noviembre 2025
ES UNA MEDIDA DE INCLUSIÓN TENIENDO EN CUENTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL En una nota dirigida al intendente Saloniti alumnas y alumnos del 4° año 2da y otros miembros de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°12 «Ing. Juan Carlos Fontanive», de nuestra localidad, proponen en el marco de la disciplina “Instrucción Cívica” articular contenidos técnicos con compromiso social y participación ciudadana y en este sentido […]
3 de noviembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure Décadas reclamando un espacio para sus estudiantes, de todas las edades, con distintas situaciones y realidades que requerían inclusión, una condición que no siempre fue tenida en cuenta. He visto los pedidos, las carpetas de quienes estaban al frente de la llamada en ese momento Escuela Laboral 3. Se alquilaban edificios, casas particulares, se adaptaban, vencían los contratos y nuevamente había que encarar la situación. Así […]
29 de octubre 2025
A partir de una impugnación del fiscal jefe Gastón Ávila, un tribunal revocó la absolución de un varón acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido en noviembre de 2024 en San Martín de los Andes. Además, dispuso la realización de un nuevo juicio con distinta integración del tribunal. El hecho investigado ocurrió en el interior de una cabaña donde la víctima, una adolescente, residía bajo la guarda de los padres del acusado. Según la […]