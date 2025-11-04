Sociedad

4 de noviembre 2025

ESTUDIANTES DE LA EPET 12 PROPONEN INCORPORAR SEMAFOROS SONOROS EN LOS YA EXISTENTES

ES UNA MEDIDA DE INCLUSIÓN TENIENDO EN CUENTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

En una nota dirigida al intendente Saloniti alumnas y alumnos del 4° año 2da y otros miembros de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°12 «Ing. Juan Carlos Fontanive», de nuestra localidad, proponen en el marco de la disciplina “Instrucción Cívica” articular contenidos técnicos con compromiso social y participación ciudadana y en este sentido expresan que “detectamos una necesidad concreta en nuestra ciudad: la falta de señalización sonora en los semáforos existentes, lo cual representa una barrera para la movilidad segura y autónoma de las personas con discapacidad visual”.

Indican que una ciudad inclusiva se construye garantizando el acceso equitativo al espacio público, y proponen la incorporación de semáforos sonoros en los cruces peatonales que se encuentran en los semáforos ya existentes.

Esta medida tiene como objetivos la mejora de la seguridad vial y la contribución al respeto por los derechos de todas las personas, en especial de aquellas con discapacidad visual. Resulta necesario destacar que ambos semáforos se encuentran cercanos a instituciones educativas, Escuela N° 86, CPEM N° 28, Esc. Especial N° 8, Escuela de Música, entre otras y podríamos agregar que en un año estará construida la Escuela Integral 3, un espacio para jóvenes y adolescentes con distintas discapacidades, en la que podrían existir personas con discapacidad visual.

Destacan además que “la República Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley N.º 26.378. Dicha convención establece, en su Artículo 9 – Accesibilidad, que los Estados Parte deben tomar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, entre otros.”

En el mismo artículo se indica la obligación de implementar “ajustes razonables”, entendidos como las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos, entre ellos la independencia en su movilidad.

Resaltan en la nota que “La colocación de semáforos sonoros constituye un claro ejemplo de ajuste razonable: se trata de una intervención técnicamente viable, económicamente accesible y socialmente justa, cuyo impacto positivo en la calidad de vida y en la autonomía de las personas es significativo”

Por todo lo expuesto solicitan al municipio que evalúe la factibilidad de avanzar en la implementación de esta medida, y considere la posibilidad de incluirla en los planes de accesibilidad urbana.

Y suman su colaboración porque están comprometidos/as con esta propuesta y “dispuestos/as a colaborar desde nuestra formación técnica en el diseño y desarrollo de posibles soluciones tecnológicas adaptadas a nuestro contexto local.”