22 de octubre 2025

CONTROLES: Parques Nacionales y Provincia realizan acciones conjuntas para el control del visón americano en Neuquén

En el marco del programa “Expansión y estado sanitario del Visón Americano en Neuquén”, equipos del CEAN y de Parques Nacionales desarrollan operativos coordinados de control poblacional, intercambio de protocolos de captura y toma de muestras biológicas, con enfoque preventivo y científico.

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Energía y la Administración de Parques Nacionales intensifican las acciones para el control del visón americano (Neogale vison) en ambientes provinciales y áreas protegidas nacionales de la provincia.

La iniciativa, impulsada en la provincia por el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), integra relevamientos de expansión, captura bajo protocolo, y análisis sanitarios para sustentar medidas de prevención, control y minimización de riesgos.

El visón americano fue introducido en Argentina en la década de 1930 para la industria peletera.

El cierre de criaderos desde los años 70 generó escapes y liberaciones, originando poblaciones silvestres.

Sus efectos negativos se asocian principalmente a la depredación de peces, mamíferos pequeños y aves acuáticas, con impactos en piscicultura, pesca deportiva y cría de aves de corral.

Además, puede transmitir parásitos o enfermedades a la fauna silvestre y doméstica, y representar riesgos sanitarios para las personas en contextos específicos.

Qué se está haciendo• Operativos coordinados CEAN–Parques Nacionales: control poblacional en sitios priorizados, con protocolos de captura validados y medidas de bienestar animal.

• Intercambio técnico: jornadas de entrenamiento conjunto e intercambio de experiencias y protocolos entre equipos de campo.

• Muestreo biológico y sanitario: toma de muestras para determinar estado sanitario y presencia de patógenos de interés en fauna silvestre y doméstica.

• Cartografía de expansión: actualización de distribución, abundancia relativa y corredores de invasión/posterior dispersión.

• Base para decisiones: la información generada servirá para definir áreas prioritarias y escalamiento de acciones de prevención, control y minimización de riesgos.

Las tareas son llevadas adelante por el Grupo de Ecología Terrestre (Dirección de Ecosistemas Terrestres–CEAN), investigadores de CONICET (INIBIOMA–UNCo, sede Junín de los Andes) y equipos de la Administración de Parques Nacionales, en articulación con la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.

