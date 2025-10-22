Cultura

20 de octubre 2025

“TODO EN LA VIDA ES UN VIAJE”

LUDOVICA SQUIRRU PRESENTO SU LIBRO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES.

AÑO DEL CABALLO DE FUEGO EN EL HOROSCOPO CHINO

«En el año del Caballo de Fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen»

Por Graciela Vázquez Moure

Como suele ser en sus presentaciones la astróloga y estudiosa del horóscopo chino de la astrología oriental, Ludovica Squirru cada año escribe un nuevo libro con todos los signos que corresponden a cada uno teniendo en cuenta el año de nacimiento.

En la Feria del Libro de la ciudad, y convocada por la librería Patalibro, comenzó recordando el mito que indica que fue Buda quien al despedirse convocó a los animales de la Tierra y se presentaron 12 que conformaron el horóscopo chino, aunque hay otras versiones que hablan de que la astrología china tiene muchos más años.

La astróloga recordó su primer viaje a China y nombró, como siempre lo hace a su padre, quien fue que la introdujo en la filosofía oriental, y que el primer libro que leyó le cambió la vida.

Habló del Libro de los Cambios, El Iching, y entre muchos conceptos, resaltó “la vida es aquí y ahora, los chinos nos abrieron la consciencia cósmica desde hace más de cinco mil años” dijo llevando adelante una charla a sala llena y de una hora y media de duración.

Muchos fueron los temas abordados, y por supuesto desarrolló lo que significa el final de la Serpiente de Madera, y la transición hacia el Caballo de Fuego que comienza el 26 de febrero y se extiende durante el 2026.

El camino del autoconocimiento fue mencionado en varas oportunidades, y de la responsabilidad de cada uno en tratar de elevar la vibración en el planeta, que hoy sufre el cambio climático y el karma que vuelve por todo lo actuado.

“Abrir el chacra del corazón” y el contacto entre la gente, dejar el individualismo de lado y compartir es fundamental para la salud mental, dijo entre otras cosas.

En su nuevo Libro : Horóscopo Chino 2026.Caballo de Fuego, introduce temas de sanación con los caballos, la equino terapia es uno de los temas, indicando que el año del Caballo de Fuego trae algo nuevo a cada uno, es un salto cuántico porque el tiempo es fundamental en estos días, el nuestro y el que le damos a otros.

“El sentido de la astrología es saber qué camino seguir” y varias veces reiteró que el ser humano está disociado y es necesario volver a la integración del ser.

Destacó que su impresión sobre San Martín de los Andes fue descubrir una ciudad en la que gente saluda, vive inserto en un paisaje maravilloso y en un entorno ordenado, y agradeció las reacciones que tuvo en la calle cuando la gente la reconocía y la saludaba con afecto. Un aplauso cerrado fue la culminación de una hora y media de un recorrido profundo por la astrología china y conceptos que conducen a un cambio.