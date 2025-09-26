Cultura

5 de octubre 2025

«LEER DESAFIA Y TRANSFORMA»NUEVA EDICION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO

Desde el sábado 11 hasta el 18 de octubre, se desarrollará la 19 edición de la Feria Regional del Libro en San Martín de los Andes. Estará la Carpa Expositiva con más de 30 stands en Drury 665, esquina Gral Roca, conectada con el Auditorio Principal que será la Sala Municipal de Exposiciones «Lidaura Chapitel».

Se realizarán actividades anexas en otros lugares de la ciudad como el Teatro San José, Bibliotecas Populares, Espacio Trama, La Pastera, IFD N° 3, entre otros. La entrada es libre y gratuita.

Como todos los años, el evento se organizó de forma participativa, con una comisión integrada por representantes de 14 entidades e instituciones.

Este año, el lema es «Leer desafIA y transforma», y se realizará una actividad con mesa de debate sobre este tema.

Además de las presentaciones de libros, talleres y actividades propuestas en esta edición de la Feria Regional del libro, habrá dos homenajes: una celebración a editoriales locales; y un reconocimiento a mediadoras de lectura comunitaria.

Se celebrará su compromiso con el trabajo y mediación en la lectura para las infancias y adolescencias.

Este año, habrá más de 100 actividades, incluyendo propuestas en el auditorio, actividades anexas y las exposiciones del Proyecto 1,2,3 Literatura en acción, que tiene continuidad y es organizado por Supervisión Escolar Nivel Primario.

El bar estará a cargo de la Asociación Familiares y amigos de la Orquesta Escuela Los Andes, quienes ofrecerán cosas ricas para degustar y acompañar el encuentro.

Los invitados nacionales de esta 19 edición son: Sylvia Iparraguirre, Claudia Masín y Ludovica Squirru, cuya presentación está sujeta al cupo permitido en el auditorio y será por orden de llegada. Por su parte, los invitados regionales son: Bernardo Colipan, Chelo Candia, y Sara Itkin

Horarios

Sábado 11: desde las 17.00h, acto inaugural 19.30h

Domingo 12 desde las 15.00h

Lunes a viernes actividades para escuelas de 10 a 12h, y de 15 a 17h – para todo público desde las 17.00.

Sábado 18: desde las 15.00hs

Más información y programa de actividades en www.cultura.sma.gob.ar