La comisión directiva de la Biblioteca Popular 9 de Julio comunica a sus socios el llamado a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 23 de octubre a las 18:30 hs en la sede de la Biblioteca Popular 9 de Julio, en calle Gral. Roca 1223. Orden del día: 1- Designación de dos (2) socios para firmar el acta conjuntamente con el presidente y la secretaria. 2- Motivo del llamado fuera de término. 3- Lectura y consideración del balance 2024, estados contables. 4- Lectura y consideración de la memoria 2024. 5- Elección de seis (6) miembros titulares y un (1) miembro suplente de la Comisión Directiva por cumplimiento de mandato

Más Artículos

26 de septiembre 2025

Asamblea general Ordinaria: La comisión directiva de la Biblioteca Popular 9 de Julio comunica a sussocios el llamado a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 23 deoctubre a las 18:30 hs en la sede de la Biblioteca Popular 9 de Julio,en calle Gral. Roca 1223.Orden del día:1- Designación de dos (2) socios para firmar el acta conjuntamente conel presidente y la secretaria.2- Motivo del llamado fuera de término.3- Lectura […]

Leer más...

22 de septiembre 2025

“ES PARTE DE NUESTRA HISTORIA Y ES JUSTO NO NEGARLO” Por Graciela Vázquez Moure Fue un 16 de enero de 1994. Una tarde calurosa de verano. Una noticia que rápidamente se extendió al pueblo. Una niña de 12 años no había vuelto a su casa. Las versiones rodaban en las calles, en las casas, en las mentes. Así fue que la desaparición de Nati es un ícono en la ciudad. […]

Leer más...

18 de septiembre 2025

EL DELITO FUE COMETIDO EL 22 DE AGOSTO Un hombre fue acusado por el robo de más de 2 millones de pesos de un departamento que alquilaba una turista en la ciudad de San Martín de los Andes. La acusación la realizó ayer el asistente letrado Federico Surá, durante una audiencia en la que pidió que el imputado, F.E.C, permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses, mientras avanza la […]

Leer más...

13 de septiembre 2025

La comunidad educativa, familias, ex docentes, autoridades municipales y representantes de diferentes instituciones colmaron el playón de la Escuela N° 86 para celebrar, este viernes, los 100 años de este emblemático establecimiento de nuestra comunidad. El intendente municipal, Carlos Saloniti, participó del acto, que incluyó entrega de regalos, reconocimientos al personal que transitó por la Escuela, reencuentros emotivos, recuerdos y anécdotas y un festival folclórico a cargo de Albricias. También […]

Leer más...

8 de septiembre 2025

Rescatistas y Guardaparques realizaron rescate en el Cerro Milico El Parque Nacional Lanín informa sobre el rescate que se realizó durante la jornada de este domingo en el Cerro Milico – Zona sur del Parque Nacional. El operativo comienza con el aviso de que un poblador de 87 años se habría caído de su caballo y había sido aplastado por el mismo, causándole fractura en el fémur y cadera. La […]

Leer más...