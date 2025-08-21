1 de septiembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure
Agosto es el mes del Montañés, de su acción diaria en distintos ámbitos. En la nieve, con el esquí, en la montaña con el quehacer cotidiano. En cada rincón con la industria maderera, en sus mínimas presencias. Y es justamente en ese punto de inflexión cuando nació el Concurso de Hacheros, hace 44 años.
Se consolidó, se convirtió en una fiesta popular, es Patrimonio Cultural Inmaterial, porque en este concurso, en esta fiesta se unen la destreza del hachero, las variantes menos esforzadas, pero tan necesarias, los jóvenes llamados hacheritos, casi todos de familias de hacheros y las mujeres dúctiles, esforzadas y hábiles con el hacha.
Todo se conjuga para ser una fiesta popular en la que concurren miles de personas, como fue este el caso del domingo 31 de agosto.
Nacido para honrar el pasado maderero de la localidad, que fue su principal actividad económica hasta los años 70, antes del auge del turismo. Declarado Evento Oficial y Patrimonio Cultural de la Ciudad, el concurso es una tradición arraigada que se celebra anualmente en la Fiesta Nacional del Montañés y mantiene viva la identidad cordillerana del pueblo. Un pueblo de montaña, en el que se une el turismo con la realidad de la vida diaria, del campo, del trabajo, del fogón, del hogar a leña, de la cocina económica. Del humo de las chimeneas, cada vez menos presentes, de ese olorcito a leña del otoño y del invierno en las calles.
Eso se extraña, con el paso del tiempo y la transformación llamado “progreso”.
Así el día del Concurso de hacheros se dan cita en la competencia, diversas categorías, como hacheros, hacheras, hacheritos, motosierristas y sierra corvina, abarcando así la diversidad de oficios vinculados.
Además se realizó el sorteo del vehículo que fue parte de la recaudación para sustentar la organización, su destinataria fue una docente.
Al finalizar la competencia se realizó un desfile de distintas instituciones.
Eberardo Hoepke, especialista en forestación, llegado de Alemania en 1961, un apasionado de este día especial, con sus 92 años sigue estando presente, fue fiscalizador durante desde el comienzo, cuatro décadas, hoy Bértil, su hijo cubre este espacio en el jurado y Eberardo mantuvo su presencia este domingo, hasta el final, acompañando con emoción cada momento de la fiesta.
