11 de agosto 2025

COMO PONER LIMITE AL USO NO LIMITADO DE INTERNET

En este Seminario de la Red de Prevención Familia-Escuela que se realizará el sábado 16 de agosto a las 10 hs en la Biblioteca Popular 9 de Julio, se expondrá sobre esta temática: Como poner límite al uso NO limitado de internet, qué significa poner ese límite en el hogar y en la escuela.

¿Cuál es la diferencia entre sobreproteger y proteger a nuestros hijos?

Otra de las preguntas que se analizarán en este encuentro propuesto por las Herramientas de Prevención del Método Mónica Toscano, Prevention in Act es cómo crear un espacio de encuentro con nuestros hijos, con nuestros alumnos, a la hora de acompañarlos en discernir la importancia del trabajo y de la investigación que los beneficia en la utilización de las redes, y los excesos que muchas veces no los dejan pensar ni elegir.

Estamos en un momento en que la utilización de las pantallas debe ser limitada, y en uno de los testimonios un niño de 13 años expresa “debe ser limitado el uso porque cuando utilizamos nuestras pantallas no podemos parar, solo miramos eso. Nosotros los jóvenes cuando vamos a la escuela eso es lo único que pensamos, nos decimos después del colegio: finalmente vamos a poder utilizar nuestras pantallas, porque estamos demasiado atados a esos objetos, que es como nuestra vida, y no podemos vivir sin eso”. Este es el testimonio de un alumno de 13 años-Dosseldorf-Alemania.

Los testimonios recogidos por los encuentros con alumnos son determinantes: “ellos me dijeron en las redes: si no nos mandás esa foto tuya, no vuelvas a la escuela. Después de esto solo quise morirme” Alumna de 14 años- Barcelona-España.

Estos son solo algunos de los testimonios expuestos por alumnos de diferentes lugares donde funciona el Método Mónica Toscano-Prevention in Act.

En esta oportunidad en San Martín de los Andes se realizará un nuevo encuentro a cargo de Isabel Totah, representando al mencionado Método, compartiendo nuevamente estas herramientas para padres, docentes y quienes quieran informarse como iniciar un camino de transformación.

Será de acuerdo a una propuesta de la Secretaría de Cultura en la Biblioteca Popular 9 de Julio-Sábado 16 de agosto a las 10 hs.