11 de agosto 2025
En este Seminario de la Red de Prevención Familia-Escuela que se realizará el sábado 16 de agosto a las 10 hs en la Biblioteca Popular 9 de Julio, se expondrá sobre esta temática: Como poner límite al uso NO limitado de internet, qué significa poner ese límite en el hogar y en la escuela.
¿Cuál es la diferencia entre sobreproteger y proteger a nuestros hijos?
Otra de las preguntas que se analizarán en este encuentro propuesto por las Herramientas de Prevención del Método Mónica Toscano, Prevention in Act es cómo crear un espacio de encuentro con nuestros hijos, con nuestros alumnos, a la hora de acompañarlos en discernir la importancia del trabajo y de la investigación que los beneficia en la utilización de las redes, y los excesos que muchas veces no los dejan pensar ni elegir.
Estamos en un momento en que la utilización de las pantallas debe ser limitada, y en uno de los testimonios un niño de 13 años expresa “debe ser limitado el uso porque cuando utilizamos nuestras pantallas no podemos parar, solo miramos eso. Nosotros los jóvenes cuando vamos a la escuela eso es lo único que pensamos, nos decimos después del colegio: finalmente vamos a poder utilizar nuestras pantallas, porque estamos demasiado atados a esos objetos, que es como nuestra vida, y no podemos vivir sin eso”. Este es el testimonio de un alumno de 13 años-Dosseldorf-Alemania.
Los testimonios recogidos por los encuentros con alumnos son determinantes: “ellos me dijeron en las redes: si no nos mandás esa foto tuya, no vuelvas a la escuela. Después de esto solo quise morirme” Alumna de 14 años- Barcelona-España.
Estos son solo algunos de los testimonios expuestos por alumnos de diferentes lugares donde funciona el Método Mónica Toscano-Prevention in Act.
En esta oportunidad en San Martín de los Andes se realizará un nuevo encuentro a cargo de Isabel Totah, representando al mencionado Método, compartiendo nuevamente estas herramientas para padres, docentes y quienes quieran informarse como iniciar un camino de transformación.
Será de acuerdo a una propuesta de la Secretaría de Cultura en la Biblioteca Popular 9 de Julio-Sábado 16 de agosto a las 10 hs.
2 de agosto 2025
Por Graciela Vázquez Moure San Martín de los Andes está entrando en un camino peligroso. Donde nada es importante para algunos, donde nada se respeta, donde el daño se realiza solo con ese objetivo : hacer daño. El vandalismo avanza en plazas y lugares públicos, y este es el caso. La escultura realizada por el escultor Jorge Vilchez, «Bandurria» ha sido vandalizada. Luego de haber hecho la denuncia correspondiente, la […]
30 de junio 2025
Se ejecutan trabajos de mantenimiento y adecuaciones con el objetivo de optimizar su rol como centros de acceso equitativo a la información y la cultura Durante la primera etapa del Programa de Fortalecimiento de Bibliotecas Populares, que aplica el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, 25 instituciones de cuatro regiones de la provincia avanzan en la ejecución de sus proyectos que redundarán en mejoras sustanciales para su funcionamiento […]
17 de junio 2025
Por Graciela Vázquez Moure ABRIÓ LA MUESTRA: CARLOS PÁEZ VILARÓ- “EL PINTOR DEL MEDIO DEL RÍO” Curaduría y producción: Florencio Páez y Rodrigo Magallanes Es interesante poder relacionarlos, porque uno nació en orillas rioplatenses, Uruguay y Xul Solar en San Fernando. Pero ambos eligieron El Tigre como espacio inspirador. Carlos Paéz Vilaró y Xul Solar, fueron amigos, se conocieron y ambos vivieron en El Tigre. Ambos encontraron en el color […]
16 de junio 2025
La producción audiovisual “Bestial”, realizada por el grupo de adultos del Taller de Cine y Video del Centro de Iniciación Artística N°5, fue seleccionado para participar de la 6ta edición del Festival Nieve Roja, que se realiza en El Bolsón Podés ver el corto en: https://www.youtube.com/watch?v=ruqCJTCshPM. Fruto del trabajo desarrollado por el grupo de estudiantes del Taller de adultos de Cine y Video del Centro de Iniciación Artística -CIART- N°5 […]