Sociedad

13 de septiembre 2025

UN SIGLO DE HISTORIA

La comunidad educativa, familias, ex docentes, autoridades municipales y representantes de diferentes instituciones colmaron el playón de la Escuela N° 86 para celebrar, este viernes, los 100 años de este emblemático establecimiento de nuestra comunidad.

El intendente municipal, Carlos Saloniti, participó del acto, que incluyó entrega de regalos, reconocimientos al personal que transitó por la Escuela, reencuentros emotivos, recuerdos y anécdotas y un festival folclórico a cargo de Albricias.

También asistieron la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita; concejales, la directora provincial de educación primaria María Luisa Fuentes, la supervisora de nivel primario, Mónica Cadenini; el secretario de Cultura, Gustavo Santos; la defensora adjunta del pueblo del Pueblo y del Ambiente, Milagros Fernández Noya, y representantes del área de Educación Ambiental de Parque Nacional Lanín.

Durante el acto se leyó una carta de la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, en anunciando que el Gobierno provincial dispuso el adelantamiento al primer semestre de 2026 de las obras de ampliación previstas para esta escuela, que incluyen tres aulas, dos baños, uno de ellos para el personal y otro con accesibilidad.

La directora de la Escuela centenaria, Soledad Mora, calificó a la institución como una “trama comunitaria” y, en ese sentido, reconoció el apoyo histórico de los vecinos para organizarse “para garantizar el derecho a la educación cuando esta parte era campo y trabajo”.

Reafirmó que “100 años de vida de una escuela pública es el motivo perfecto para construir el hecho pedagógico que permita volver a contar, recuperar, escribir, reconstruir y enseñar ese pasado común y convertirlo en legado”. Además, pidió “celebrar a la educación pública y a la docencia”.

El intendente Saloniti entregó a Soledad Mora dos banderas nacionales y un escudo municipal como reconocimiento del aporte que la Escuela N° 86 hizo y sigue haciendo a la comunidad de San Martín de los Andes.

Previo al acto, el jefe comunal recorrió, junto al secretario de Cultura, Gustavo Santos, una muestra histórica exhibida en el interior del edifico.