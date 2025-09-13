13 de septiembre 2025
La comunidad educativa, familias, ex docentes, autoridades municipales y representantes de diferentes instituciones colmaron el playón de la Escuela N° 86 para celebrar, este viernes, los 100 años de este emblemático establecimiento de nuestra comunidad.
El intendente municipal, Carlos Saloniti, participó del acto, que incluyó entrega de regalos, reconocimientos al personal que transitó por la Escuela, reencuentros emotivos, recuerdos y anécdotas y un festival folclórico a cargo de Albricias.
También asistieron la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita; concejales, la directora provincial de educación primaria María Luisa Fuentes, la supervisora de nivel primario, Mónica Cadenini; el secretario de Cultura, Gustavo Santos; la defensora adjunta del pueblo del Pueblo y del Ambiente, Milagros Fernández Noya, y representantes del área de Educación Ambiental de Parque Nacional Lanín.
Durante el acto se leyó una carta de la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, en anunciando que el Gobierno provincial dispuso el adelantamiento al primer semestre de 2026 de las obras de ampliación previstas para esta escuela, que incluyen tres aulas, dos baños, uno de ellos para el personal y otro con accesibilidad.
La directora de la Escuela centenaria, Soledad Mora, calificó a la institución como una “trama comunitaria” y, en ese sentido, reconoció el apoyo histórico de los vecinos para organizarse “para garantizar el derecho a la educación cuando esta parte era campo y trabajo”.
Reafirmó que “100 años de vida de una escuela pública es el motivo perfecto para construir el hecho pedagógico que permita volver a contar, recuperar, escribir, reconstruir y enseñar ese pasado común y convertirlo en legado”. Además, pidió “celebrar a la educación pública y a la docencia”.
El intendente Saloniti entregó a Soledad Mora dos banderas nacionales y un escudo municipal como reconocimiento del aporte que la Escuela N° 86 hizo y sigue haciendo a la comunidad de San Martín de los Andes.
Previo al acto, el jefe comunal recorrió, junto al secretario de Cultura, Gustavo Santos, una muestra histórica exhibida en el interior del edifico.
13 de septiembre 2025
La comunidad educativa, familias, ex docentes, autoridades municipales y representantes de diferentes instituciones colmaron el playón de la Escuela N° 86 para celebrar, este viernes, los 100 años de este emblemático establecimiento de nuestra comunidad. El intendente municipal, Carlos Saloniti, participó del acto, que incluyó entrega de regalos, reconocimientos al personal que transitó por la Escuela, reencuentros emotivos, recuerdos y anécdotas y un festival folclórico a cargo de Albricias. También […]
8 de septiembre 2025
Rescatistas y Guardaparques realizaron rescate en el Cerro Milico El Parque Nacional Lanín informa sobre el rescate que se realizó durante la jornada de este domingo en el Cerro Milico – Zona sur del Parque Nacional. El operativo comienza con el aviso de que un poblador de 87 años se habría caído de su caballo y había sido aplastado por el mismo, causándole fractura en el fémur y cadera. La […]
2 de septiembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure Martín Toledo es jefe del ICE-Incendios-Comunicación y Emergencias del Parque Nacional Lanín. Dialogamos con él teniendo en cuenta el nuevo curso básico para combatientes de incendios forestales en las tres centrales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé. Su aprobación no implica relación de dependencia con alguna institución. La convocatoria tuvo buena repercusión y según indicó Toledo 60 personas se preinscribieron, […]
21 de agosto 2025
El fiscal jefe Gastón Ávila ordenó la detención de cuatro personas en el contexto de una investigación que inició ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de que un joven fuera encontrado golpeado y cortado en la calle, junto a su casa, en la ciudad de San Martín de los Andes. Las detenciones fueron ordenadas anoche, y comprendieron a dos varones y dos mujeres. De acuerdo a la investigación preliminar […]
6 de agosto 2025
EL PRINCIPIO DE REITERANCIA FUE UN PUNTO IMPORTANTE Por Graciela Vázquez Moure Mantuvo en vilo a dos barrios. La Cascada y La Vega San Martín desde el año pasado. Su accionar no tenía horario fijo. Podía ser por la tarde o en horas nocturnas. Aprovechaba los momentos en que en algún domicilio no estaban quienes lo habitan. Así se alertaban entre los vecinos cuando lo veían por la zona. Siempre […]