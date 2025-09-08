La Central Sur del ICE Lanín activó el protocolo de rescate correspondientes: 15 rescatistas de ICE SMA y ICE Junín junto a Guardaparques de la zona llegaron al lugar, realizaron la atención prehospitalaria y lo prepararon para ser porteado vía terrestre hasta el punto donde el helicóptero de la Provincia de Neuquén realizó la extracción hasta el Hospital de San Martín de los Andes.

El Parque Nacional Lanín informa sobre el rescate que se realizó durante la jornada de este domingo en el Cerro Milico – Zona sur del Parque Nacional. El operativo comienza con el aviso de que un poblador de 87 años se habría caído de su caballo y había sido aplastado por el mismo, causándole fractura en el fémur y cadera.

8 de septiembre 2025

2 de septiembre 2025

Por Graciela Vázquez Moure Martín Toledo es jefe del ICE-Incendios-Comunicación y Emergencias del Parque Nacional Lanín. Dialogamos con él teniendo en cuenta el nuevo curso básico para combatientes de incendios forestales en las tres centrales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé. Su aprobación no implica relación de dependencia con alguna institución. La convocatoria tuvo buena repercusión y según indicó Toledo 60 personas se preinscribieron, […]

21 de agosto 2025

El fiscal jefe Gastón Ávila ordenó la detención de cuatro personas en el contexto de una investigación que inició ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de que un joven fuera encontrado golpeado y cortado en la calle, junto a su casa, en la ciudad de San Martín de los Andes. Las detenciones fueron ordenadas anoche, y comprendieron a dos varones y dos mujeres. De acuerdo a la investigación preliminar […]

6 de agosto 2025

EL PRINCIPIO DE REITERANCIA FUE UN PUNTO IMPORTANTE Por Graciela Vázquez Moure Mantuvo en vilo a dos barrios. La Cascada y La Vega San Martín desde el año pasado. Su accionar no tenía horario fijo. Podía ser por la tarde o en horas nocturnas. Aprovechaba los momentos en que en algún domicilio no estaban quienes lo habitan. Así se alertaban entre los vecinos cuando lo veían por la zona. Siempre […]

5 de agosto 2025

Desarrollo Humano refuerza la asistencia alimentaria ante el aumento de solicitudes. La Secretaría de Desarrollo Humano intensificó la asistencia para garantizar la seguridad alimentaria en diversas zonas clave de San Martín de los Andes, mediante la cual, según los últimos relevamientos, asiste a 400 personas. A través de un programa integral de gestión de comedores y merenderos, la Secretaría ofrece asistencia a 399 personas en los comedores de Cordones del […]

