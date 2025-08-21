21 de agosto 2025
El fiscal jefe Gastón Ávila ordenó la detención de cuatro personas en el contexto de una investigación que inició ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de que un joven fuera encontrado golpeado y cortado en la calle, junto a su casa, en la ciudad de San Martín de los Andes.
Las detenciones fueron ordenadas anoche, y comprendieron a dos varones y dos mujeres. De acuerdo a la investigación preliminar del MPF y la Policía provincial, el joven fue encontrado en la calle en el barrio Gobernadores Neuquinos, alrededor de las 20.30 aproximadamente.
Desde allí, lo derivaron hacia el hospital local donde permanece internado.
“De acuerdo a la información provisoria que tenemos, la víctima estaba en la casa donde ocurrieron los hechos junto a una de las mujeres detenidas, y luego llegaron más personas y de forma repentina comenzaron a golpearlo”, explicó el fiscal jefe.
“También le provocaron cortes y luego de que lo amenazaran con prenderlo fuego, él logró escapar tirándose por una ventana”.
En la vivienda trabajó personal de criminalística de la Policía provincial para recolectar evidencias sobre lo ocurrido, y el MPF espera el informe médico del hospital sobre las lesiones que tiene la víctima.
LA SEGUNDA HISTORIA EN CHACRA 30
El fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero formularon cargos a un varón que gatilló seis veces un arma de fuego contra otro, con quien tenía conflictos previos, cuando se lo cruzó en la vía pública.
Todo ocurrió el 18 de agosto, en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, cuando de acuerdo a la información recabada por la fiscalía, el agresor sólo pudo lograr que el último de los 6 disparos se efectuara.
Los otros cinco, por razones ajenas a su voluntad, no salieron del arma.
Cerca de las 19:30, la víctima caminaba junto a un familiar por calle Cerro Wayle e ingresó a la plaza del Sol, donde se encontró con el imputado, con quien mantenía conflictos previos.
En ese momento, J.E.L. se aproximó y le advirtió: “Te voy a matar”.
Luego extrajo de su campera un arma calibre 22 con tambor plateado y gatilló en cinco ocasiones a corta distancia, sin que se produjeran detonaciones.
Al notar la falla que impidió los disparos, la víctima se abalanzó sobre el agresor para intentar desarmarlo.
Fue entonces que el imputado gatilló por sexta vez, produciéndose un disparo que de igual modo falló. Luego, J.E.L escapó en dirección a su vivienda, donde tras un allanamiento solicitado por la fiscalía, fue detenido el martes por la tarde.
La conducta del imputado fue calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
Scordo y Lucero pidieron 3 meses para completar la investigación y el mismo plazo de prisión preventiva, a partir el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a víctima y a testigos.
“El imputado gatilló cinco veces, sin éxito; luego gatilló una sexta vez y salió un disparo. Si lo pensamos desde los riesgos procesales, tenemos claramente un riesgo sobre la integridad de la víctima”, explicó el fiscal del caso, quien también destacó que el riesgo de entorpecimiento del proceso se presenta en la necesidad de resguardar a los testigos y en que ocultó el arma utilizada.
La jueza Laura Barbé consultó respecto de la disponibilidad de alojamiento para el imputado y el fiscal informó que, de acuerdo con las comunicaciones mantenidas con autoridades del Poder Ejecutivo, podría ser derivado a una comisaría de Zapala.
Así, la magistrada tuvo por formulados los cargos y dictó la medida cautelar, aunque por un mes.
