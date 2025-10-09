Cultura

13 de octubre 2025

“SOY LO QUE ESCRIBO”

Por Graciela Vázquez Moure

“Yo hago un elogio a la lectura” dice, recordando la biblioteca de su adolescencia de su familia, y siente que el libro no muere, a pesar de los avances de la tecnología.

Sylvia Iparraguirre en su paso por San Martín de los Andes

Es cálida, con una vasta cultura, con ese bagaje que deja la carrera de Letras. Fue parte de dos excelentes revistas literarias de la década del 70: El escarabajo de oro y El Ornitorrinco, ambas editadas junto a su esposo, Abelardo Castillo., destacado escritor, ya fallecido.

Dijo que ama la Patagonia, que tiene una relación especial con este territorio, algunos de sus libros se sitúan en esta región del país. No conocía San Martín de los Andes y comentó que se impactó por el entorno, aunque solo hacía horas que había llegado a nuestra localidad.

Sylvia Iparraguirre, estuvo en la inauguración de la Feria Regional del Libro y en su conferencia destacó la lectura como transformación y la presencia de la IA, como uno de los grandes cambios en lo que ella llama “la cuarta era”. La ponencia se denominó “La lectura experiencia colectiva y personal” y no dudó es ser muy crítica de esta nueva propuesta que revoluciona al mundo, esa Inteligencia que es Artificial y que sin duda no podrá reemplazar la creatividad del ser humano.

Dialogó con Desde el Sur Digital y esta charla abarcó diversos temas, y en el encuentro no podía falta la IA, con su incursión en la vida cotidiana.

Sylvia Iparraguirre resaltó las razones de esa frase “soy lo que escribo”, dijo “no es una cosa que hubiera dicho hace 30 años atrás, empecé a escribir de una manera vergonzante-dice- fui muy lectora, tenía una gran biblioteca familiar, tenía un cuaderno y escribía, empecé Letras en la UBA y comencé a escribir sin compartir nada de lo que surgía, y conocí a Abelardo Castillo, que fue mi marido toda la vida. El detectó antes que yo, que podía hacer ese intento, escribir y así empecé con cuentos” relata.

Vinieron los años de la dictadura, y las listas negras, Abelardo Castillo estaba en una de ellas “tuvimos que esperar, pero presenté un libro en el[Fn1] Concurso Municipal de Literatura y gané. Fue un incentivo, mientras hacía la carrera de Letras. Más tarde entré en el Conicet con mi especialidad en lingüística” recuerda y después de ese libro de cuentos llegó su primera novela “El parque”.

Cuenta que fue una experiencia importante para esos comienzos “muy humorística y me fue muy bien, y empezó un camino, así fueron seis las novelas. Soy lo que escribo significa que tengo muchas ideas, soy curiosa y entendí que era eso, siento que existo cuando encuentro lo que quiero decir, son cuestiones personales. En ese camino fueron seis novelas, ya tengo la séptima” dice mientras recordamos además que ese oficio de escribir nos hace vivir muchas vidas, sumergirnos en los personajes que muchas veces terminan dominando al escritor y así, mientras se desarrolla la trama, siguen surgiendo las ideas.

“La lectura forma” dice y agrega “es compartir la vida de otro”

“Tengo una idea y creo una historia. Tengo mucha imaginación, surgen más ideas que posibilidad de concretarlas. Soy una lectora muy curiosa. Cuando encuentro lo que quiero decir, me siento que existo. Tiene que ver con el oficio” afirma.

Tuvo a Borges como profesor de Literatura Inglesa, una experiencia inolvidable sin duda que la llevó hacia otro camino un seminario en el 2022 “ahora estoy escribiendo un libro sobre Borges, que tengo que entregar en noviembre. Tiene que ver con ese Seminario”.

Recordamos además que en el 2026 se cumplen 40 años de la muerte de este escritor, que fue uno de los mejores, un científico de la palabra y que dejó un legado maravilloso.

La nueva era, esta tecnología y el mundo visual, quizás desplace a los libros, pero en este caso Sylvia, si bien es muy crítica de la IA, la escritora no dudó en afirmar que el libro “ese invento de hace 600 años, no muere, la literatura afronta una verdad más honda, la lectura forma, si claro y transforma, creo que más allá de los avances tecnológicos lo que hay que darle a la gente es una vida digna, siento que hay un choque de realidades cuando ves la pobreza de algunos lugares que visito, la realidad de la gente es otra”.

La IA, sintetiza, es un extracto de las temáticas, te da un pantallazo de los temas y en este caso el ejemplo que pone Sylvia es claro “si buscás “El proceso”-una de las obras más importantes de Kafka- te aparece en 2000 palabras, es un libro de 300 páginas” una obra que critica la burocracia judicial, profunda como toda obra de Kafka en una síntesis en la que seguramente no se ha tenido en cuenta la atmósfera ni la profundidad de una historia desgarradora.

“Yo hago un elogio a la lectura” dice, recordando la biblioteca de su adolescencia de su familia, y siente que el libro no muere, a pesar de los avances de la tecnología.

Dicta seminarios, le gusta dar clases, es docente, le importa transmitir sus saberes, y su lectura de los escritores rusos, dio lugar a uno de esos seminarios, que posteriormente se convirtió en un libro “Clases de literatura rusa” y así sigue creando, ahora vendrá Borges después del seminario de hace tres años, y ella sigue creando porque más allá de los avances tecnológicos Sylvia Iparraguirre tiene objetivos que se cruzan entre la realidad y la ficción, ese mundo de ideas en el que siempre vivió y que la situó en la frase del comienzo de esta nota “soy lo que escribo”.

–

[Fn1]