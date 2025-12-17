Cultura

15 de diciembre 2025

LA PROXIMA EDICION DE LA NOCHE DE LAS ARTES SERA UN DOMINGO

Así se decidió desde la Secretaría de Cultura ante un pedido emitido por la Cámara de Comercio.

Por Graciela Vázquez Moure

En la nota enviada al secretario de gobierno Matías Consoli, con copia del secretario de cultura Gustavo Santos, por la comisión directiva de dicha institución, se basa el pedido para que pueda participar de este evento colaboradores, trabajadores del sector comercial y público en general pueda concurrir y participar en la propuesta cultural que realmente tiene importante repercusión en residentes y turistas y ya es un clásico del verano desde hace quince años.

En la solicitud indican que el cambio de día de sábado a domingo redundará en beneficios en la concurrencia con la familia de quienes el sábado trabajan y consideran que habrá más participación de la comunidad.

foto de archivo

El pedido fue analizado por los secretarios de ambas áreas: gobierno y cultura e incluso por el intendente Saloniti, y se decidió dar lugar a la propuesta y ya se incluyó en el cronograma de actividades el domingo en lugar del sábado de enero, para que este evento de gran concurrencia cambie de día, después de años en que se realizó en el atardecer del sábado como inicio culminando en la medianoche.

Hace años que el sector comercial presentó objeciones en que la Av. San Martín se convirtiera en peatonal y en varias cuadras céntricas se desplegaran stands y actividades culturales, se dijo muchas veces que esto perjudicaba la actividad de los comercios, realidad que nunca fue comprobable, pero es aceptable que este cambio de sábado a domingo tenga en la próxima edición una oportunidad que evalúe la respuesta del público.

No es que se dude del eje que propone el cambio desde la Cámara de Comercio, pero si es importante destacar que desde sus comienzos hubo objeciones.

De todas maneras, no es negativo acceder a un cambio que permita evaluar la respuesta del público y que sea aceptado una propuesta del sector comercial y la secretaría de cultura ya informó que las inscripciones para participar se inician este lunes 15 de diciembre y que el evento se realizará el domingo 18 de enero del 2026.