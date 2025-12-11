Cultura

13 de diciembre 2025

Murió Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentino

Y EN NUESTRA CIUDAD PROTAGONISTA DE “ALEN LUZ DE LUNA” DEJÓ SU HUELLA EN LAS CALLES EN LOS MESES QUE DURÓ LA GRABACIÓN

Por Graciela Vázquez Moure

Murió a los 96 años, vivía en España desde hace décadas y trabajó hasta sus últimos días, según informaron sus familiares.

Exiliado en España, volvió al país solo para realizar trabajos actorales.

Fue un actor fundamental en el cine argentino protagonista de clásicos como “La Patagonia rebelde”, “La tregua” y “La historia oficial”, su obra estuvo atravesada por el compromiso político, el exilio y una sensibilidad que sostuvo hasta su despedida de los escenarios.

“Caballos salvajes” y tantas películas icónicas, pero para San Martín de los Andes fue “Pedro Ledesma”, un personaje central que era el padre ignorado de Pablo Pineda (Gustavo Bermúdez), un hombre que había estado en prisión por un crimen que no cometió y cuya trama se entrelazaba con la búsqueda de la verdad de su hijo, en una historia ambientada en nuestra ciudad y que dio lugar a la cabaña construida en Paihuén, que todavía existe después de 30 años con una vista maravillosa al lago Lácar.

Grabada en 1996. Lo entrevisté en aquél momento, y descubrí a un hombre sencillo, cálido, amante del arte y que disfrutaba caminando por las calles de la ciudad, descubriendo cada rincón.

Alén luz de luna fue una producción de Gustavo Bermúdez, y en ella se destacó un gran elenco, la gente llegaba y preguntaba donde estaba la casita de la novela.

Pero hoy el recuerdo es para un grande, uno de los más importantes actores del cine argentino, que como digo al principio de esta nota, dejó plasmado historias que trascendieron el tiempo y la pantalla.

El mejor recuerdo para él, que caminó por nuestras calles con su mirada siempre puesta en cada esquina.