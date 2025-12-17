Cultura

17 de diciembre 2025

CON ESTA LICITACION SE CUMPLE UNA DEUDA DE DECADAS

Por Graciela Vázquez Moure

EL CIART Nro. 5 EN UN AÑO TENDRA SU EDIFICIO PROPIO

Es una deuda pendiente hacia la cultura, hacia un espacio que tiene miles de alumnos de todas las edades. Un espacio para la expresión artística en todas sus variantes.

Décadas esperando, tiene más de 40 años su inicio, el Centro de Iniciación Artística N 5, quedó pendiente siempre, junto con la Escuela de Música, solicitaban un espacio propio y acorde con las necesidades.

La Escuela de Música desde el 2018 tiene su edificio propio y el CIART, fue licitado con un proyecto alentador, estará en el mismo predio de la Escuela de Música.

El edificio inicial de madera fue la hostería «El buen gusto» hace décadas, luego pasó al Municipio donado por sus propietarios, allí funcionó hace más de 50 años la Escuela 274, y comenzó la de Música a fines de los 80, y el CIART simultáneamente.

Finalmente expresado por el intendente Saloniti “CON LA LICITACIÓN DEL CIART COBRA FORMA UNO DE LOS SUEÑOS HISTÓRICOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES”.

El intendente, destacó que la apertura de sobres para la construcción del CIART “es una gran noticia porque se trata de un sueño histórico y porque la expresión artística y cultural ocupan un espacio fundamental en el desarrollo y en el progreso”.

El mandatario comunal asistió al acto realizado este miércoles en la Casa de Gobierno provincial, en el que cuatro empresas presentaron ofertas para la construcción de la primera etapa del Centro de Iniciación Artística (CIART) N° 5 de nuestra ciudad.

Durante el acto se conocieron las ofertas presentadas por las cuatro empresas interesadas en ejecutar la obra, que cuenta con un presupuesto oficial de 3.649.888.244 pesos, a valores de septiembre de 2025, y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

Las propuestas fueron de las firmas MCON SA; Maiolo Julio César; Guigivan SRL; y Blackhall Construcciones SRL. La etapa actual contempla la construcción del volumen 1, con 1.052,30 metros cuadrados cubiertos y 432,35 de espacios exteriores, destinado a las áreas de Artes Escénicas y del Movimiento, que incluirán talleres de danza y teatro, vestuarios y utilería; así como a Artes de la Música y del Sonido, con aulas, estudio de grabación y depósitos.

“Seguimos invirtiendo en educación con una mirada federal e inclusiva. Esta obra acompaña a estudiantes y comunidades, consolidando una provincia que apuesta al futuro, la identidad y el acceso igualitario a la cultura”, señaló el gobernador Rolando Figueroa, quien encabezó el acto.

Saloniti enmarcó esta licitación en otras obras que se están realizando en nuestra ciudad, en materia educativa y en infraestructura: “basta ver San Martín para ver cómo están avanzando las obras. La licitación del CIART es un hecho concreto, como lo estamos viendo en el avance de la obra del Cpem 96, la Escuela Integral N° 3, el aeropuerto Aviador Carlos Campos, o la factibilidad del gas para nuestros vecinos”.

“Uno no cosecha cuando quiere sino cuando los tiempos lo disponen. Y, en este caso, será cuando nuestros chicos estén en las escuelas nuevas que el Estado provincial está construyendo, como pasó a comienzos de año en las tres escuelas rurales que se inauguraron”, señaló Saloniti, en referencia a los nuevos edificios de Lago hermoso, Pil Pil y Lolog.

El intendente estuvo acompañado en Neuquén por el secretario de Gobierno, Matías Consoli; por el secretario del COPE, Martín Rodríguez; y por Iris Otaño, directora del CIART, una escuela que otorga de manera gratuita casi mil vacantes anuales a personas de diferentes edades y con talleres de diversas orientaciones artísticas.

El CIART de San Martín de los Andes nació hace 43 años y es parte del sistema de educación pública provincial.

Otaño aseguró que “es importantísimo pensar, en Educación, estos espacios como espacios de formación de la ciudadanía”. Explicó que la institución surgió en 1982 y que hoy cuenta “con una matrícula de 900 estudiantes repartidos en dos sedes: la casita y un espacio municipal que nos prestan”.

“Desde el año 2006 se empezó a trabajar en este proyecto de edificio propio”, dijo Otaño y explicó que “esta es una escuela que aloja muchísima gente. Son 1.400 personas que cada año pretenden tener lugar y le podemos dar a 900. Esperamos que, en un espacio mucho más digno, mucho más hermoso, mucho más acondicionado y acorde, podamos seguir mejorando en nuestra calidad”.

“Si hay algo que quiero destacar es que en esta gestión cambiaron las cosas, en esta gestión pudimos dialogar, hablar de igual a igual y poner los problemas sobre la mesa; acordar, desacordar y llegar a acuerdos. Eso lo quiero poner en valor”, concluyó.