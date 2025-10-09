12 de octubre 2025
Por Graciela Vázquez Moure
Quedó formalmente inaugurada la 19° Feria Regional del Libro
Y como todos los años surge el planteo del corte de una cuadra de la calle Drury debido a la instalación de la globa que reúne editoriales y librerías.
Espacio en el que este sábado por la tarde cientos de personas se dieron cita.
Y si, ese concepto mencionado por el secretario de cultura “la lectura nos desata” tiene varios aspectos, porque nos libera, nos hace pensar en la diversidad, nos propone otras visiones de la vida y de nuestro mundo cotidiano.
Gustavo Santos, secretario de cultura, volvió a dar argumentos válidos de las razones de esa instalación.
“ Se ve, interrumpe ese recorrido diario, es cierto, pero ese desvío tiene una razón, que la feria del libro tenga presencia y sea vista desde otros sectores del centro” dijo y destacó “la lectura nos desvía, leer en papel desarrolla mayor ejercicio cognitivo, nos hace razonar, nos genera otra sensación incluso, en la cartografía, no es lo mismo un mapa impreso en papel que cuando nos orienta Google”.
Razonar es uno de los objetivos, eso que nos cuesta tanto, el discernimiento no siempre está presente y la lectura ayuda a la concentración y estar entre libros, como se vio este sábado, niños y adultos, disfrutando de las propuestas de los stands, es auspicioso.
Natalia Vita, presidenta del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo, coincidió con Santos en su argumentación y se refirió a la IA, “no va a poder reemplazar la creatividad de las personas, y destacó el trabajo en equipo que significa la organización de la Feria, “es un trabajo que valoro y valoro también la inversión que significa hacer todos los años este evento, del que disfruta la comunidad”.
La Feria Regional del Libro, seguirá hasta el 18 de octubre, con muchas ponencias y propuestas para todos los públicos, en la Sala Municipal Lidaura Chapitel y anexos, con entrada libre y gratuita.
