13 de octubre 2025
Por Graciela Vázquez Moure
La Dra. Sara Itkin presentó las “Plantas Nativas de la Patagonia para la Salud” y ella misma dice “En formato guía describo las características de cada especie, sus hábitats, propiedades medicinales y alimenticias, su forma de utilización y cultivo. Cada una de ellas está acompañada de varias fotografías para que puedas reconocerlas”.
Un libro de lectura sencilla y amena que te invita a conocer 87 plantas nativas de la Patagonia para la salud. Sara Itkin es una referente de nuestra región patagónica, lugar en su vida por elección.
Sara Itkin es médica estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Rosario, cuando terminó su formación de post grado, hizo una pasantía en la provincia de Neuquén, así conoció a las Comunidades Mapuche y campesinas, y comenzó su conexión con la Patagonia y con las plantas nativas.
Se mudó a Las Lajas, fue en la década del 90, en esos años el nombre de Sara comenzó a sonar en la provincia y ella, se hizo popular por su medicina naturista, conociendo gente y difundiendo las plantas para sanarse. Luego volvió a Rosario, y a la zona del litoral, para seguir sus investigaciones.
Más tarde volvió a la Patagonia, Villa La Angostura y Villa Traful fueron el destino. Y así abrió el camino para que sus conocimientos se consideraran en la Salud Pública.
No era tan sencillo hace más de 30 años introducir esta propuesta, pero Sara siempre fue una referente en el tema de las hierbas, las plantas y su poder.
En Villa Traful, creó el Grupo «Compartiendo Saberes» con mujeres del lugar a “quienes les enseñé a hacer preparados herbarios con las plantas usadas por ellas. Nos reuníamos todas las semanas, compartíamos historias y saberes, hacíamos jarabes y ungüentos a los que siempre les agregábamos como ingrediente esencial «la buena intención». Y todas nos empoderábamos y sanábamos. Tardes de mates, de siembras y cosechas” así ella misma lo cuenta en su reseña.
Abandonó el sistema de Salud Pública y se estableció en Bariloche y allí siguió este camino como médica naturista, como referente, como persona que sumó experiencia a través del contacto con ese mundo del campo, de la cordillera y lo importante, es que siempre lo supo transmitir.
El domingo a sala llena, dio su conferencia en la Feria Regional del Libro, colmado el espacio con hombres, mujeres y niños, vecinos de todas las edades siguieron con atención su conferencia presentando su último libro que en formato de guía describe las características de cada especie, sus hábitats, propiedades medicinales y alimenticias, su forma de utilización y cultivo. Cada una de ellas está acompañada de varias fotografías para que año puedas reconocerlas.
“La importancia es la ligazón afectiva con la planta” dijo en uno de los tramos de esa charla que fue seguida con plena atención y con imágenes de cada una de ellas,
Los saberes, su experiencia, su recorrido por la vida que contempló siempre esas flores, esos árboles, esos yuyos nativos y también los exóticos, que demuestran como ella siempre dijo “que el jardín de nuestra casa puede ser nuestra farmacia”.
