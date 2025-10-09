Sociedad

9 de octubre 2025

EXCELENTE TRABAJO DE PARQUIZACION INTEGRAL

Comenzó la plantación en la rotonda de El Oasis, la obra que incrementará el espacio verde urbano

Esta semana se inició la plantación en la rotonda de ingreso al Oasis ubicada sobre Ruta Nacional N° 40, en la bajada de Los Andes.

En estos días se trabaja en una de las isletas y luego se hará lo propio en la parte central.

Las tareas son parte del proyecto de parquización integral de la rotonda, que comprende además ambas márgenes del arroyo Trabunco y alcanzan, en total, una superficie de 7.000 metros cuadrados.

La obra, además, contribuye a incrementar el espacio verde urbano. Actualmente, se estima que San Martín de los Andes cuenta con unos 4 m² de espacio verde por habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 m² por persona.

El cuidadoso trabajo respeta detalladamente el plano original que incluye los espacios que recibirán cada una de las especies: la isleta en la que se trabajó esta semana (junto al ACA) incluyó la plantación de pañil; cortadera; michay; corona de novia; chin chin; matriz de gramínea y herbáceas; ñire y maqui.

Todas las plantas fueron adquiridas a productores locales, que además de cultivar especies exóticas, trabajan en la domesticación de especies nativas para diversificar la oferta y acompañar la creciente demanda de flora autóctona.

Las tareas previas a la plantación incluyeron la colocación de tierra negra para modelar el relieve y sistema de riego por goteo, conectado al tanque ubicado junto a la bicisenda; y colocación de malla antimaleza.

Esta etapa de la obra fue financiada por la Clínica Chapelco.

La plantación se hace con personal municipal, bajo la coordinación de la responsable de la Unidad Ejecutora de Obras Específicas, Romina Schenk. Las diseñadoras de la obra, Karina Querejeta, Inés Mac Keon y Florencia Mancini, realizan también –ad honorem- la dirección del trabajo.

Schenk explicó que se utiliza vegetación baja para la parte central y más alta en la zona que separa la senda peatonal y de bicicletas con la Ruta Nacional 40. Para hacer este espacio sustentable se eligieron plantas que permiten un menor consumo de agua.

Destacó el trabajo minucioso que se lleva adelante y la buena recepción que la obra tiene entre quienes transitan por la zona, en vehículos, caminando o en bicicleta. Uno de los objetivos de este trabajo –dijo- es embellecer un espacio considerado como ingreso al centro de la ciudad.

La ingeniera Schenk recordó que el proyecto prevé diseñar un espacio verde aprovechando su cercanía al arroyo y a otras áreas naturales, que permita desarrollar un ámbito accesible, de esparcimiento, recreación y contemplación.

En su iniciativa, las diseñadoras afirmaron que “la selección de especies tolerantes al estrés hídrico y heladas, resistentes a suelos pobres, fijadoras de nitrógeno, tiene como objetivo disminuir el uso de recursos para su desarrollo”.

Agregaron que, “inicialmente, la plantación tiene demanda de riego, especialmente durante los meses de verano cuando hay mayor déficit hídrico. Sin embargo, este irá disminuyendo a medida que la vegetación se instala, llegando a un nivel de riego cero al tercer año.

Asimismo, las podas serán las mínimas para mantener la limpieza y estructura”.

Los espacios para la contemplación e interacción incluyen miradores, bancos y zona de juegos, que abarcan el espacio entre la ruta, el arroyo y el predio del ACA.

Incorpora decks de madera acompañados por árboles que generan sitios sombreados para el descanso y contemplación. Cerca del arroyo y opuesto al mirador se colocará un parque de juegos infantiles