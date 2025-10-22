Cultura

25 de octubre 2025

CON TEMA LIBRE

Se conocieron los participantes seleccionados en el Concurso Literario del Centro Editor Municipal

El martes 14 de octubre se realizó el acto público de apertura de plicas del XVII Concurso Literario del Centro Editor Municipal, correspondiente a la categoría Cuento – Tema libre, en el marco de la 19ª Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes.

El encuentro contó con la presencia del Secretario de Cultura, Gustavo Santos, la Comisión Directiva del CEM, la escritora y jurada del concurso, Alejandra Kamiya, y de los participantes del concurso, que acompañaron el momento en que se dieron a conocer los nombres de los autores y autoras seleccionados y ganadores.

El jurado, integrado por la escritora Alejandra Kamiya, evaluó las obras de las categorías Adultos y Jóvenes, destacando la calidad literaria, la originalidad y la diversidad de voces de los participantes.

Ganadores del XVII Concurso Literario – Categoría Cuento “Tema Libre”

Categoría Adultos 1º Adrián Marcelo Fernández, con el cuento “Por la ladera del cerro herido”. 2º Carolina Mariel Alemán, “La cueva de Lucifer”. 3º Daniela Smeke, “Se vende”.

Categoría Jóvenes 1º Juanita Lauge Ruibal, “Lo que guarda la corriente”. 2º Sofía Bruno Goltz, “Las raíces del lamento”. 3º (Compartido) Camila Rocío Lara, “Ese cajón”, y Francisco Santillán, “Estrellas”.

Seleccionados ambas categorías:Jóvenes:

Gilda Churruhuinca Neculpan, “La carta nunca enviada”; Amelia Toledo Dorita, “Nuestra ¿última? noche juntos”.

Adultos: Maite Sampablo, “Así llegaban las noticias”; José Augusto Insua, “El pionero”; Lio Ramiro Soria, “Zapala”; Mario Ricardo Diaz, “La clase de jardinero”; Martín Carlos Comesaña, “Cinco Minutos”; Erica Marconi, “Alda”; Carlos Arturo Trinelli, “La mucama y él”; Mónica Inés Napp, “Godoy”; Anabella Neyssen, “La Isabel”.