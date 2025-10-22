25 de octubre 2025
Se conocieron los participantes seleccionados en el Concurso Literario del Centro Editor Municipal
El martes 14 de octubre se realizó el acto público de apertura de plicas del XVII Concurso Literario del Centro Editor Municipal, correspondiente a la categoría Cuento – Tema libre, en el marco de la 19ª Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes.
El encuentro contó con la presencia del Secretario de Cultura, Gustavo Santos, la Comisión Directiva del CEM, la escritora y jurada del concurso, Alejandra Kamiya, y de los participantes del concurso, que acompañaron el momento en que se dieron a conocer los nombres de los autores y autoras seleccionados y ganadores.
El jurado, integrado por la escritora Alejandra Kamiya, evaluó las obras de las categorías Adultos y Jóvenes, destacando la calidad literaria, la originalidad y la diversidad de voces de los participantes.
Ganadores del XVII Concurso Literario – Categoría Cuento “Tema Libre”
Categoría Adultos 1º Adrián Marcelo Fernández, con el cuento “Por la ladera del cerro herido”. 2º Carolina Mariel Alemán, “La cueva de Lucifer”. 3º Daniela Smeke, “Se vende”.
Categoría Jóvenes 1º Juanita Lauge Ruibal, “Lo que guarda la corriente”. 2º Sofía Bruno Goltz, “Las raíces del lamento”. 3º (Compartido) Camila Rocío Lara, “Ese cajón”, y Francisco Santillán, “Estrellas”.
Seleccionados ambas categorías:Jóvenes:
Gilda Churruhuinca Neculpan, “La carta nunca enviada”; Amelia Toledo Dorita, “Nuestra ¿última? noche juntos”.
Adultos: Maite Sampablo, “Así llegaban las noticias”; José Augusto Insua, “El pionero”; Lio Ramiro Soria, “Zapala”; Mario Ricardo Diaz, “La clase de jardinero”; Martín Carlos Comesaña, “Cinco Minutos”; Erica Marconi, “Alda”; Carlos Arturo Trinelli, “La mucama y él”; Mónica Inés Napp, “Godoy”; Anabella Neyssen, “La Isabel”.
20 de octubre 2025
LUDOVICA SQUIRRU PRESENTO SU LIBRO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES. AÑO DEL CABALLO DE FUEGO EN EL HOROSCOPO CHINO «En el año del Caballo de Fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen» Por Graciela Vázquez Moure Como suele ser en sus presentaciones la astróloga y estudiosa del horóscopo chino […]
13 de octubre 2025
Por Graciela Vázquez Moure La Dra. Sara Itkin presentó las “Plantas Nativas de la Patagonia para la Salud” y ella misma dice “En formato guía describo las características de cada especie, sus hábitats, propiedades medicinales y alimenticias, su forma de utilización y cultivo. Cada una de ellas está acompañada de varias fotografías para que puedas reconocerlas”. Un libro de lectura sencilla y amena que te invita a conocer 87 plantas […]
13 de octubre 2025
Por Graciela Vázquez Moure “Yo hago un elogio a la lectura” dice, recordando la biblioteca de su adolescencia de su familia, y siente que el libro no muere, a pesar de los avances de la tecnología. Sylvia Iparraguirre en su paso por San Martín de los Andes Es cálida, con una vasta cultura, con ese bagaje que deja la carrera de Letras. Fue parte de dos excelentes revistas literarias de […]
12 de octubre 2025
Por Graciela Vázquez Moure Quedó formalmente inaugurada la 19° Feria Regional del Libro Y como todos los años surge el planteo del corte de una cuadra de la calle Drury debido a la instalación de la globa que reúne editoriales y librerías. Espacio en el que este sábado por la tarde cientos de personas se dieron cita. Y si, ese concepto mencionado por el secretario de cultura “la lectura nos […]