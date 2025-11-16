18 de noviembre 2025
PIDEN QUE SEA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO 2026 UNA PARTIDA DESTINADA AL COSTO DEL TRANSPORTE PUBLICO
SE ACORDO GARANTIZAR EL SERVICIO
Ayer lunes representantes del Ejecutivo municipal, encabezados por el intendente Carlos Saloniti, funcionarios de Provincia y representantes de la empresa Expreso Colonia coincidieron en que el transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes debe sostenerse en base a un equilibrio entre la ecuación financiera y el servicio a la comunidad.
Este lunes se realizó una primera reunión, que se extendió durante tres horas, para abordar de manera completa la problemática del transporte urbano.
Este martes, se realizará una nueva reunión para avanzar en las negociaciones.
El intendente estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Matías Consoli, y de Obras y Servicios Públicos, Héctor Duran.
Participó el subsecretario de Transporte de la provincia de Neuquén, Juan Alberto Ciarrocca.
Durante el encuentro, se analizaron los datos que determinan que el transporte urbano en nuestra ciudad recorre 100.000 kilómetros por mes con 220.000 transacciones mensuales.
El costo, promedio de esa operación es de 600 millones de pesos mientras que por venta de boletos la empresa recauda 200 millones.
Ante la compleja ecuación financiera y ante la falta de subsidios nacionales, el Municipio expresó la necesidad de incluir en el Presupuesto 2026 una afectación financiera destinada específicamente al transporte, para paliar el costo del servicio, y que la tarifa debe readecuarse en función de los costos del servicio.
Los representantes del gobierno municipal reafirmaron que continuarán trabajando para encontrar soluciones que contemplen equilibrar kilómetros recorridos, costos financieros y valores de las tarifas.
Las partes se comprometieron, además, a garantizar el funcionamiento normal de los servicios hasta tanto se acuerden las soluciones para que el transporte de pasajeros en San Martín de los Andes sea sostenible.
19 de noviembre 2025
18 de noviembre 2025
18 de noviembre 2025
12 de noviembre 2025
10 de noviembre 2025
