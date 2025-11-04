5 de noviembre 2025
Neuquén: echaron a dos estatales por acoso y hostigamiento laboral
Se conoció esta semana que el gobierno provincial dispuso la cesantía de dos empleados estatales por inconductas graves.
Se trata de un auxiliar escolar, acusado de acoso a una estudiante en San Martín de los Andes; en el Cpem 57 y el otro caso es un chofer de ambulancia que hostigó a su superiora en la localidad de Tricao Malal.
Es sin duda importante que se tomó directamente la decisión de concretar medidas disciplinarias por hechos cometidos en el sector estatal y público. En este caso la expulsión de ambos del sistema público.
Y hay que destacar la importancia de denunciar cuando se producen este tipo de hechos, tanto hacia menores, como hacia personas mayores.
La expulsión de dos agentes estatales, se produjo tras haber quedado probadas conductas que constituyeron tanto acoso a una menor de edad como hostigamiento laboral grave.
Situándonos en nuestra ciudad, podemos decir que el caso involucra a Feliciano Ramírez, quien trabajaba como auxiliar de servicio en el CPEM N.º 57 de San Martín de los Andes. El sumario administrativo se inició luego de la denuncia de una alumna menor de edad, quien lo acusó de haberla invitado a subir a su camioneta, entregarle dinero y tomarla del brazo para intentar besarla.
Así se produjo la cesantía por acoso, y en la investigación las autoridades educativas recogieron testimonios y antecedentes que señalaban que no era la primera vez que se lo vinculaba a situaciones de acoso.
El sumariado reconoció haber tenido contacto físico con la estudiante, intentando justificarlo como un “mimo” para consolarla. Sin embargo, los auditores consideraron acreditada una conducta impropia de extrema gravedad, incompatible con la función que cumplía dentro de la institución educativa, donde tenía contacto cotidiano con jóvenes y adolescentes.
Con ese criterio, el Consejo Provincial de Educación resolvió la cesantía, que fue ratificada por el Ejecutivo provincial. La sanción implica la expulsión definitiva del sistema educativo
