3 de noviembre 2025
RODRIGO MARIQUEO FUE NOMBRADO COMO SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
El jefe comunal recibió este lunes en su despacho a Matías Consoli y a Rodrigo Mariqueo para ponerlos en funciones al frente de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría de Gobierno, respectivamente.
Ambas designaciones forman parte de la reestructuración del Gabinete que realiza el intendente Saloniti de cara a los próximos dos años de gestión, a partir del fortalecimiento del área de Gobierno, reafirmando el diálogo y la búsqueda de consensos con los diferentes sectores de nuestra comunidad.
La nueva conformación de la Secretaría de Gobierno tendrá un rol transversal a todas las áreas del Ejecutivo municipal, con mayor participación en la articulación entre las secretarías para mejorar la capacidad de respuesta del Municipio a las necesidades de las vecinas y vecinos.
Matías Consoli se desempeñó hasta hoy como secretario de Economía y Hacienda, cargo que asumió en agosto de 2023. Hasta ese momento, dedicó su vida laboral a la actividad privada como Tasador, Martillero y Corredor Público. Tiene en su haber, además, una especialización en Mediación y Resolución de Conflictos.
Rodrigo Mariqueo inicio su trabajo en el Municipio en 2016 y desde entonces cumplió funciones en la Subsecretaría de Producción, en el área de Juventud y Modernización y hasta hoy en el área de Intendencia. Es, además, trabajador gastronómico y se desempeña en logística de actividades deportivas.
30 de octubre 2025
SE REUNIO CON TODO SU GABINETE El intendente Carlos Saloniti encabezó este miércoles la primera reunión de Gabinete luego de retomar sus actividades tras las dos intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido en los últimos 20 días. Luego de explicar los alcances de la obstrucción renal detectada de emergencia cuando se encontraba en la ciudad de Neuquén, Saloniti agradeció las muestras de afecto recibidas de sus funcionarios; del gobernador […]
22 de octubre 2025
Concejales de San Martín de los Andes impulsan una ordenanza para frenar la venta de tierras nacionales El lunes 13 de octubre se realizó la Audiencia Pública N°9, donde ambos concejales expusieron los fundamentos del proyecto y abrieron el debate ciudadano. La audiencia está disponible en sus canales de YouTube. Los concejales Carlos Menéndez y Santiago Fernández impulsan un proyecto para proteger los lotes de dominio nacional dentro del ejido […]
16 de octubre 2025
Se informó con un parte oficial este miércoles que el intendente Carlos Saloniti fue atendido en la ciudad de Neuquén por el Dr. Daniel Castro, médico cirujano con especialidad en urología. Tras los chequeos médicos el mandatario municipal confirmó que el 21 de octubre tiene el turno correspondiente para la intervención quirúrgica, que se realizará en la ciudad de Neuquén.Se informó que Carlos Saloniti se encuentra bien y continuará con […]
4 de octubre 2025
EN UN COMUNICADO OFICIAL SE INDICO: El Municipio de San Martín de los Andes informa que el intendente, Carlos Saloniti, fue intervenido quirúrgicamente luego de que se le detectara una obstrucción renal. El jefe comunal se recupera satisfactoriamente y permanecerá internado en la clínica San Agustín de la ciudad de Neuquén. El diagnóstico médico se confirmó luego de los estudios realizados durante este viernes, una vez que el intendente ingresó […]