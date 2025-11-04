Política

3 de noviembre 2025

SALONITI NOMBRO SECRETARIO DE GOBIERNO A MATIAS CONSOLI

RODRIGO MARIQUEO FUE NOMBRADO COMO SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

El jefe comunal recibió este lunes en su despacho a Matías Consoli y a Rodrigo Mariqueo para ponerlos en funciones al frente de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría de Gobierno, respectivamente.

Ambas designaciones forman parte de la reestructuración del Gabinete que realiza el intendente Saloniti de cara a los próximos dos años de gestión, a partir del fortalecimiento del área de Gobierno, reafirmando el diálogo y la búsqueda de consensos con los diferentes sectores de nuestra comunidad.

La nueva conformación de la Secretaría de Gobierno tendrá un rol transversal a todas las áreas del Ejecutivo municipal, con mayor participación en la articulación entre las secretarías para mejorar la capacidad de respuesta del Municipio a las necesidades de las vecinas y vecinos.

Matías Consoli se desempeñó hasta hoy como secretario de Economía y Hacienda, cargo que asumió en agosto de 2023. Hasta ese momento, dedicó su vida laboral a la actividad privada como Tasador, Martillero y Corredor Público. Tiene en su haber, además, una especialización en Mediación y Resolución de Conflictos.

Rodrigo Mariqueo inicio su trabajo en el Municipio en 2016 y desde entonces cumplió funciones en la Subsecretaría de Producción, en el área de Juventud y Modernización y hasta hoy en el área de Intendencia. Es, además, trabajador gastronómico y se desempeña en logística de actividades deportivas.