18 de noviembre 2025
SIN ACTO OFICIAL DESPUES DE 20 AÑOS EL NUEVO PUENTE ESTA HABILITADO
Reemplaza el viejo puente de una sola mano que provocaba largas filas para cruzar.
Ofrece más seguridad para los turistas, mejor conexión con la Ruta de los Siete Lagos, mayor agilidad para el transporte pesado y un impulso para el desarrollo económico de la Patagonia.
Vialidad Nacional informó que, a través del 12° Distrito Neuquén, se habilitó formalmente la circulación en el nuevo puente de La Rinconada, sobre el río Collón Curá, ubicado en la Ruta Nacional 40 a unos 30 kilómetros de la ciudad de Junín de los Andes.
El proyecto contempló la construcción de un puente totalmente nuevo, con una longitud de 281 metros, emplazado aguas abajo del existente que era de una sola mano.
Además Incluyó la ejecución de más de 700 metros de accesos en ambos extremos: 444 metros del lado Zapala y 334 metros, del lado Junín de Los Andes.
Su estructura se encuentra suspendida a 8 metros sobre el pelo de agua del río Collón Cura y está formada por 7 tramos, cada uno compuesto por 5 vigas ménsulas empotradas al dintel de la pila en las que apoyan 5 vigas postesadas principales (total 35 vigas postesadas principales).
La calzada está compuesta por dos carriles indivisos, uno para cada sentido de circulación, que suman un total 9,30 metros de ancho.
Su finalización constituye un hito para la conectividad de la provincia, mejorando la conexión con las localidades del suroeste como Junín de Los Andes, San Martín de Los Andes y, a través de la Ruta de los Siete Lagos, hacia Villa La Angostura y los pasos internacionales hacia Chile.
Además, asegurará el paso de transporte pesado e impulsará el desarrollo turístico y económico de la Patagonia.
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y representa un paso más en el compromiso de Vialidad Nacional con el desarrollo de la infraestructura y la conectividad del país.
Puente original:El antiguo puente carretero sobre el río Collón Curá fue construido por el Regimiento de Infantería de Montaña del Ejército Argentino, con asiento en Junín de los Andes, e inaugurado en 1942.
Era la vía de acceso más directa por tierra hacia dicha localidad, ubicada en el Departamento Huilliches y, desde allí, permitía el acceso hacia San Martín de los Andes y la Ruta de los Siete Lagos.
El cruce constaba de una sola mano que era utilizada para ambos sentidos, lo que provocaba filas de vehículos que debían esperar para cruzar de un lado a otro. En el año 2015 fue declarado Monumento Histórico Nacional.
19 de noviembre 2025
18 de noviembre 2025
18 de noviembre 2025
12 de noviembre 2025
10 de noviembre 2025
