Turismo

28 de octubre 2021

MUY BUEN NIVEL DE RESERVAS HOTELERAS PARA ENERO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES. CONFIRMADO UN 60%. UN PORCENTAJE PROMEDIO QUE CAMBIA CADA DÍA

Será un verano a pleno, según estiman y por eso dialogamos con el presidente de la Asociación Gastronómica Hotelera de la ciudad, Agustín Roca.

Según los datos que la institución tiene existe ya un 60% de confirmación de reservas, siempre hablando de los establecimientos que pasan por el circuito oficial. Lo que para octubre es muy buen nivel, considerando que en noviembre se incrementará y se abrirá también la perspectiva para febrero.

El PreViaje es uno de los elementos que inciden en que este verano 2022 sea sin lugar a dudas un éxito “estamos entusiasmados, muy buena demanda para enero, con un 60% confirmado en promedio” dijo Agustín Roca. Muchos complejos de cabañas, hoteles y hosterías tienen un 90% de confirmación, pero al hacer el promedio este porcentaje se sitúa en el 60%, un índice que augura una excelente temporada.

Agustín Roca dijo además “sugerimos a la gente que tiene pensado viajar que reserve para evitar el problema de llegar y no encontrar alojamiento” además de advertir el cuidado necesario de no caer en estafas con alojamiento no habilitados o reservas por internet como pasó el año anterior, que algunas personas se vieron sorprendidas en su buena fe y al llegar ese alojamiento no existía.

El presidente de la Asociación Gastronómica Hotelera dijo además que le han pedido al Estado provincial y municipal, preparar los caminos y las rutas teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que transitarán en los dos meses de mayor afluencia turística.

Asimismo mencionamos al Parque Nacional Lanín, que deberá diseñar un control especial en playas y lagos, que seguramente se verán sumamente concurridas.

“Exacto- dijo Roca- el Parque Nacional tiene que planificar los estacionamientos, las áreas de acampe, los fogones y lo que cada playa ofrece al visitante, para que no suceda lo del año anterior que algunas playas se vieron saturadas por vehículos que no tenían donde estacionar, y lo hacían en plena ruta de acceso a ese circuito”

Por su parte el Municipio también deberá preparar especialmente la ciudad en cuanto a extremar los cuidados y ordenamiento del tránsito y la limpieza, para que la localidad muestre la calidad de vida que tiene, y que se puede ver afectada por la mayor cantidad de turismo que llegará sobre todo en enero.