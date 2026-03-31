Turismo

5 de abril 2026

BUENA OCUPACION EN LA PROVINCIA. 70% DE OCUPACION EN SAN MARTIN DE LOS ANDES

EXITOSA PASCUA DE CHOCOLATE EN LA CIUDAD.

LA CASCADA DE CHOCOLATE UNA TRADICIONAL PROPUESTA SIEMPRE LA MAS VISITADA

Por Graciela Vázquez Moure

La provincia registró más de 15 mil turistas, con un impacto económico superior a los 10.600 millones de pesos y más de 60 mil pernoctes estimados.

Fue un 80% de índice hotelero provincial y 70%, siempre oficial sin los registros informales, en nuestra localidad.

Se estima un impacto económico en general estimado en 10.600 millones de pesos.

El gasto promedio por turista se ubicó en torno a los 585 mil pesos, contemplando una estadía media de tres días.

En nuestra ciudad la tradicional Pascua de Chocolate, desde muy temprano, las infancias disfrutaron de los inflables, manchas pavimentales con figuras de huevos de Pascua, pintacaritas, taller de decoración de huevos y entretenimientos de realidad virtual.

Chocolate caliente, las cascadas de chocolate y la cocina en vivo, fueron las atracciones en el casco cívico.

El secretario de Gobierno, Matías Consoli, agradeció «a todos los que ayudaron, a los sponsors, a los trabajadores, y a toda la gente que está disfrutando; al vecino y al turista, todos nos están acompañando».

El secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, destacó que esta es la décima temporada de la Pascua de Chocolate, sólo interrumpida por la pandemia. Destacó que, desde 2016, este encuentro «fue creciendo un montón y actualmente es uno de los atractivos turísticos de nuestra ciudad».

«Desde Turismo colaboramos en la organización del evento, en conjunto siempre con la Subsecretaría de Producción, que es la que más le pone en el pecho a esta feria, con tantos atractivos y servicios que hay disponibles para los chicos y las familias disfruten», señaló Apaolaza.

El subsecretario de Producción y Empleo, Ian Bruno Reparaz, reconoció que «tenemos un gran trabajo atrás de todo el equipo, áreas de toda la Municipalidad que aportaron y están aportando en este momento».

Agregó que «sin el acompañamiento de toda la musicalidad esto no se podría hacer».

Señaló que el área de Producción, como siempre, acompaña con la organización de la Feria que este año «contó con más de 110 productores de toda la provincia y se convirtió en una feria regional».