Sociedad

31 de marzo 2026

HOMENAJE A UN VETERANO DE MALVINAS

MERECIDO RECONOCIMIENTO AL BRIGADIER (R) GUILLERMO LOZADA ACUÑA

Por Graciela Vázquez Moure

En esta nota que compartimos que es escrita por Lidia Mabel Mora, se destaca la vida de quien estudió y vivió desde niño en nuestra ciudad.

Su historia es profunda, su participación en la guerra de Malvinas, su intervención en la Antártida, su continuo compromiso con su tarea dentro de la Fuerza Aérea, acciones comunitarias, acciones humanitarias, su presencia en espacios que rescatan y salvan vidas, demuestra que cuando alguien ama su misión en la vida, deja un legado que está presente aún en estos días.

Aunque en estos tiempos reside en Buenos Aires, es bueno destacar que su historia deja una huella profunda en San Martín de los Andes, y sin duda el homenaje como Veterano de Malvinas que este 2 de abril será mencionado en el acto central, es un merecido reconocimiento para el Brigadier (R) Guillermo Lozada Acuña. Aquí compartimos su historia.

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes con el apoyo de la «ASOCIACIÓN VETERANOS DE MALVINAS», por Declaración Nº 2/26 en su Artículo 1º Declaró SU RECONOCIMIENTO al Brigadier (R) Guillermo LOZADA ACUÑA por su participación como piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina, integrando la VII Brigada Aérea, durante la guerra de MalvInas de 1982, participando en misiones operativas de rescate desde la Base Aérea Militar de San Julián.

En este relato de Lidia Mabel Mora, está su historia:

“En este día de memoria viva y profunda reflexión, en el que honramos a quienes ofrecieron su valor, su vocación y, en muchos casos, su vida por la Patria, rendimos un sincero y sentido homenaje al Brigadier (R) Guillermo Lozada Acuña.

Su historia es parte del legado que nos define como Nación, un testimonio de entrega, coraje y compromiso en uno de los capítulos más trascendentes de nuestra historia contemporánea.

en el helicóptero en Malvinas

Por su participación y entrega en aquel tiempo decisivo para nuestro país, el Brigadier (R) Guillermo Lozada Acuña merece ocupar un lugar permanente en la memoria colectiva de nuestra comunidad y de la Nación, como símbolo de valentía, honor y servicio durante la Guerra de Malvinas.

Guillermo nació el 21 de julio de 1953 en Futalaufquen, en el Parque Nacional Los Alerces. Es hijo de Carlos Lozada Acuña, exintendente del Parque Nacional Lanín, y de Juana Herminda van Westen, perteneciente a una familia pionera de nuestra ciudad.

Fotos Escuela N° 5. Guillermo es el primero de la izquierda. La maestra es Beba Dicembre

Desde los seis años residió en San Martín de los Andes, manteniendo a lo largo de su vida un fuerte vínculo con nuestra comunidad. La casa familiar, construida por sus padres, ubicada en calle Rodhe 1150, entre Almirante Brown y Antu Hué, aún permanece como parte del patrimonio histórico y afectivo de su familia.

El grado completo. Guillermo está entre los dos pizarrones.

el grado completo la maestra es Gloria Renauld

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nacional Nº 5 “Bernardino Rivadavia”. Como socio del Club Lácar, aprendió a esquiar en Chapelco e integró el primer grupo de Boy Scouts, creado por Mario Gentile, donde se formó en el conocimiento de la geografía, la flora y la fauna a través de numerosas caminatas por los cerros vecinos.

en Chapelco

Posteriormente, continuó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Dr. Ángel Gallardo de San Carlos de Bariloche.

Guillermo Lozada Acuña y Héctor Revidiego. Exploración de la Faz Sur del Lanin con Mario Gentile, Manolo Gómez y Marcel Zenklusen.

Más tarde ingresó a la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina, en la ciudad de Córdoba, donde egresó como Aviador Militar con el grado de Alférez (Promoción 44°) en el año 1978.

Luego cursó estudios en el Instituto Universitario Aeronáutico, donde se graduó como Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, y completó su formación como Controlador de Tránsito Aéreo en el CIPE Ezeiza.

En diciembre de 1980 fue destinado a la VII Brigada Aérea de Morón para realizar el curso de piloto de helicópteros. Tras adquirir la experiencia necesaria, se desempeñó como instructor de vuelo de helicópteros y aviones.

El 31 de diciembre de 1981 fue promovido al grado de Teniente. Sus primeras misiones incluyeron operaciones en zonas de emergencia afectadas por inundaciones y nevadas intensas.

A bordo de helicópteros Bell 212 participó en misiones de búsqueda y rescate en el mar junto a la Armada Argentina, y también cumplió funciones en la Antártida Argentina, colaborando en tareas logísticas y científicas desde el rompehielos ARA Almirante Irízar y despliegue de campamentos científicos de la Dirección General del Antártico.

Durante el conflicto del Atlántico Sur, fue destinado a la Base Aérea Militar San Julián, donde llevó adelante arriesgadas misiones de búsqueda y rescate con helicópteros Bell 212. éstas incluyeron tareas de exploración y vigilancia costera ante la amenaza de fuerzas enemigas, así como la localización y rescate de pilotos argentinos cuyas aeronaves habían sido alcanzadas en combate.

Cada salida implicaba un alto riesgo y exigía un extraordinario nivel de profesionalismo, valentía y compromiso, cualidades que distinguieron a todas las tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

El 31 de diciembre de 1989 fue ascendido al grado de Capitán. Como Veterano de Guerra, recibió junto a sus compañeros condecoraciones de la Fuerza Aérea Argentina y del Congreso de la Nación en reconocimiento a su destacada labor en la búsqueda y rescate de pilotos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.

Después de Malvinas, Guillermo, desarrolló una extensa y sobresaliente carrera militar, participando en misiones de ayuda humanitaria, evacuaciones aeromédicas, operaciones internacionales y desempeñando cargos de alta responsabilidad tanto en el país como en el exterior;

– Participó volando helicópteros de búsqueda y rescate Sikorsky S-61R en auxilio de la población durante las inundaciones en Formosa y en Santa Fe.

– Fue Jefe de Escuadrilla de aviones Merlin IV, Sistema de Evacuación Aeromédica implementado por el gobierno nacional para asistir a la comunidad en traslados sanitarios de urgencia.

– Cursó la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

– El 31 de diciembre de 1993 asciende a Mayor y fue destinado a la Agrupación Aérea de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para desempeñarse como Jefe de pilotos de helicópteros en el traslado del Presidente de la República y de altas autoridades nacionales e internacionales.

– Fue comisionado a EE.UU para la realización de cursos de piloto e instructor de helicóptero Black-Hawk. Luego fue trasladado al Edificio Cóndor donde prestó servicios en la Dirección General de Personal de la FAA

– El 31 de diciembre de 1998 fue ascendido a Vicecomodoro y nombrado Jefe de la Base Antártica Marambio por una temporada completa de noviembre del 2000 a noviembre del 2001.

– En el año 2002 fue designado Jefe del Escuadrón Helicópteros del contingente de Cascos Azules en Chipre – UNFLIGHT.

– A su regreso al país fue asignado a la Secretaría General de la Fuerza Aérea como Jefe del Departamento Comunicación Institucional.

– El 31 de diciembre del 2003 asciendió al grado de Comodoro y continuó como Jefe del Departamento Comunicación Institucional y Vocero de la Fuerza Aérea.

– En febrero del 2007 fue designado Agregado Aeronáutico y de Defensa en la Embajada Argentina de Paraguay.

– A su regreso al país el 18 de marzo del 2009 fue nombrado Presidente del Consejo de Administración del Hospital Aeronáutico de Córdoba donde puso en marcha el Equipo de Evacuaciones Aeromédicas.

– El 29 de junio del año 2010 fue ascendido a Brigadier y destinado luego a la sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, edificio Cóndor, en la ciudad de Buenos Aires, para asumir como Director de Bienestar en la Dirección General de Personal y Bienestar.

– El 16 de febrero de ese año fue designado Secretario General de la Fuerza Aérea, siendo puesto en funciones por el Jefe del Estado Mayor General. Permaneció en ese destino asesorando al Jefe de la FAA hasta principios del 2014, año en que solicitó el retiro.

En esta fecha tan significativa, en la que recordamos a los caídos y honramos a nuestros veteranos, expresamos nuestro más profundo agradecimiento al Brigadier (R) Guillermo Lozada Acuña por su ejemplo de vida, por su vocación de servicio y por su compromiso inquebrantable con la Nación.

Su historia nos interpela, nos inspira y nos recuerda el verdadero sentido del deber, del honor y del amor por la Patria.

foto familiar: Guillermo en la casa familiar de San Martín de los Andes con su abuela Paulina Garay de van Westen, su madre Juana van Westen de Lozada, su padre Carlos Lozada Acuña y su hermana mayor Cristina María Lozada.

Que su legado perdure en las generaciones presentes y futuras, como testimonio vivo de quienes, con coraje y dignidad, defendieron nuestra soberanía. Porque la memoria no es solo recuerdo: es también compromiso, respeto y gratitud eterna.

Gracias por su legado a la generaciones venideras. Un fraternal abrazo desde su querido San Martín de los Andes. “

Datos bibliográficos aportados por Juliana Lozada Acuña

Escrito y editado por Prof. Lidia Mabel Mora