Cultura

2 de abril 2026

44 AÑOS DE MEMORIA

SE REALIZÓ EN EL TEATRO SAN JOSÉ Y EN LA PLAZA SAN MARTÍN LA VIGILIA POR MALVINAS

Vecinos y familias acompañaron a los veteranos de la Guerra de Malvinas en la vigilia por un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizó en el teatro San José de nuestra ciudad, acompañados por autoridades municipales, representantes del Ejército y de las fuerzas de seguridad.

Durante el acto se presentó el corto “Moncho Águila, ecos de una voz perdida”, documental de Romina Sánchez, que retrata la vida de Jorge Néstor “Moncho” Águila, conscripto de Infantería de Marina oriundo de Paso Aguerre (Neuquén), quien murió en un intento de desembarco en las Islas Georgias.

También se proyectó un trabajo de edición de imágenes del portal de noticias SMAndes Patagonia, de Cristian Colaone y Leila Yemina Anaise, sobre la Guerra de Malvinas, con edición de Marcelo Gobbo.

El Veterano de Guerra Ernesto Pablo Hrvatin recordó los días previos y posteriores al comienzo de las acciones bélicas, el 2 de abril de 1982; trazó un contexto de aquellos días, recordó a los héroes y deseó que la causa Malvinas y otras causas impulsen la verdadera unidad nacional.

Tras la invocación religiosa a cargo del padre Alberto Rossi, la vigilia continuó en la Plaza San Martín, con la presencia de la Fanfarria El Hinojal; la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Malvinas y otras interpretaciones alusivas, y la colocación de 44 velas para honrar a los 649 argentinos fallecidos y a los combatientes del conflicto de 1982.