Turismo

17 de marzo 2026

ACCIONES PARA REGULARIZAR ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Por Graciela Vázquez Moure

Hace décadas que el alojamiento informal está presente en la ciudad. Se llamó segunda residencia, porque eran casas y departamentos que ocupaban personas que no residían en la localidad, pero además, las alquilaban al turismo.

La proliferación de edificios en los últimos años, incrementó esta oferta, se estima que las plazas igualan a las oficiales, más de 7000 camas.

Y entonces es sin duda una competencia desigual, y el reclamo hace mucho tiempo surge de la asociación hotelera y las instituciones intermedias.

Se ha intentado incorporar registros, controles, concientizar, pero la realidad es otra: nada logró hacer un registro oficial con más propuestas.

Este martes se conoció que la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes, a través del área de Habilitación, Obras y Servicios Turísticos, continúa profundizando las acciones orientadas a la regularización de los alojamientos turísticos en la localidad, con el objetivo de garantizar una oferta formal, segura y de calidad para quienes eligen el destino.

En este marco, se está trabajando en el desarrollo de un sistema online que permitirá a los propietarios realizar el trámite de habilitación de manera ágil y completamente digital. Esta herramienta busca facilitar el proceso administrativo, promoviendo la incorporación de nuevas unidades al registro oficial y acompañando a los vecinos en la formalización de su actividad.

De forma complementaria, el área continúa llevando adelante tareas de fiscalización online sobre aquellos alojamientos que actualmente no se encuentran habilitados, reforzando los controles y avanzando en la detección de la oferta informal. Estas acciones se articulan con el trabajo conjunto que se viene desarrollando con la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), entidad con la cual recientemente se firmó un convenio de colaboración para avanzar en el registro de propiedades turísticas, incluyendo la habilitación de nuevas unidades.

En este sentido, se aguarda la información relevada por la Asociación, que permitirá consolidar una base de datos actualizada y continuar fortaleciendo las estrategias de ordenamiento de la actividad en el destino.

El secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, destacó la importancia de este proceso y convocó a los propietarios a regularizar su situación: «Es muy importante que todos los poseedores de casas y departamentos que los destinen a alquiler turístico estén dentro del registro habilitado, no solamente para evitar las multas por estar realizando una actividad donde no están registrados, sino también para brindar una seguridad física y jurídica a todos aquellos que eligen visitar San Martín de los Andes, optando por esta alternativa», señaló.

Desde la Secretaría de Turismo se remarca que contar con alojamientos habilitados no solo contribuye a mejorar la calidad del destino, sino que también fortalece la competitividad, protege al visitante y promueve un desarrollo turístico ordenado y sostenible.

Finalmente, se invita a todos los propietarios que ofrecen o deseen ofrecer servicios de alojamiento turístico a acercarse a la Secretaría de Turismo o, próximamente, utilizar el sistema digital para iniciar el proceso de habilitación, sumándose así a una red formal que jerarquiza la oferta de San Martín de los Andes y garantiza una mejor experiencia para quienes visitan la ciudad.