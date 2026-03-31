Turismo

1 de abril 2026

FIGUEROA INAUGURO EL SECTOR DE PARTIDAS DEL AEROPUERTO CHAPELCO

La obra es clave para la Región de los Lagos del Sur y anticipa la apertura de la temporada de nieve, que es uno de los principales productos turísticos de Neuquén. El último año, el tránsito por esta terminal aérea creció un 25 por ciento.

El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó este miércoles la inauguración de la obra de remodelación y ampliación del sector de partidas del aeropuerto Chapelco- Aviador Carlos Campos, ubicado entre las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Se trata de una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad aérea de la Región de los Lagos del Sur, que se ejecutó sin interrumpir el funcionamiento de la terminal aérea.

Se duplica la superficie destinada a pasajeros mediante la incorporación de más de mil metros cuadrados cubiertos, optimizando la circulación interna y mejorando la experiencia de quienes transitan por esta terminal, que en el último año tuvo un incremento del 25 por ciento de sus vuelos y alcanzó los 300.000 pasajeros, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo en la provincia.

Próximamente también finalizará una segunda etapa, en el sector arribos del aeropuerto, que incluirá una cafetería sobre planta baja y oficinas para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).Figueroa aseguró que “esta obra forma parte de un plan estratégico que tenemos para el desarrollo de la provincia.

Estamos en un momento muy particular en el cual los ojos del mundo muchas veces posan sobre Neuquén, fundamentalmente por la riqueza que tenemos debajo del suelo.

El gran desafío que tenemos es, a partir de esa roca que produce en forma industrial gas y petróleo, con mucha inteligencia, redistribuir esa monetización en actividades que prosperen y que funcionen mucho más allá que el gas y el petróleo».

Por ese motivo, el gobernador puso énfasis en las inversiones estratégicas que realiza el Gobierno provincial para potenciar el turismo y la producción de Neuquén, a través de obras de infraestructura.

Sobre la región de los Lagos del Sur se centró en las rutas a Mamuil Malal, Huechulafquen, Lolog, Meliquina y la conexión de Traful con la Ruta Nacional 237. También puso énfasis en la segunda etapa de la ampliación que se hará en el aeropuerto y en el desarrollo que está realizando el nuevo concesionario del complejo de esquí en el Cerro Chapelco.

En este sentido, remarcó que “hoy San Martín de los Andes se encamina a ser la segunda ciudad más importante en cantidad de habitantes de la provincia. Tenemos que acompañar su desarrollo y tenemos que visualizar cuál es su verdadero desarrollo”.

En su turno, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, explicó que la obra consistió en “una modernización integral del aeropuerto, que está duplicando la superficie para recibir a los pasajeros mejorando tanto la llegada como la partida de quienes visitan, no solamente la San Martín y Junín de Los Andes, sino toda la región de los lagos de del sur”.

Datos de la obra

La nueva terminal contará con un hall de partidas ampliado con mayor capacidad de asientos, nuevos espacios de trabajo con carga para dispositivos electrónicos, locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un sector VIP, además de áreas operativas y administrativas modernizadas.

Desde el punto de vista técnico, la obra incluye calefacción por losa radiante, nuevos materiales de terminación y la incorporación de puertas automáticas, junto con una reorganización integral de los accesos y egresos, manteniendo la identidad arquitectónica del edificio original.

La inauguración se concreta semanas antes del inicio de una nueva temporada de invierno, en la que el sur neuquino se posiciona con centros de esquí de nivel internacional y consolida a la nieve como uno de los productos turísticos más importantes de la provincia, reforzando el rol del aeropuerto como puerta de entrada a uno de los destinos más elegidos de la Patagonia.