30 de marzo 2026
Junín de los Andes destino de fe, naturaleza y tradición
La localidad invita a vivir una Semana Santa con celebraciones, paisajes y propuestas que combinan espiritualidad, cultura y encuentro.
Reconocida como Capital Provincial del Turismo Religioso, Junín de los Andes se prepara para recibir a visitantes de todo el país que buscan vivir la Semana Santa en un destino donde la espiritualidad, la naturaleza y la historia se encuentran.
Cada año, peregrinos y turistas llegan a la ciudad para participar de las celebraciones litúrgicas y de distintas actividades que invitan a la reflexión, al encuentro comunitario y a la contemplación de los paisajes que caracterizan a la región.
Entre las propuestas más significativas se destacan los Vía Crucis, que convocan a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios acompañando el camino de reflexión propio de estas fechas. Uno de los escenarios más emblemáticos es el Parque Escultórico Vía Christi, donde el arte, la fe y el paisaje se integran a través de esculturas que representan la vida, pasión y resurrección de Jesús, incorporando también elementos de la historia y la identidad cultural de la región.
A estas celebraciones se suma el Vía Crucis que se realiza en San Ignacio, un momento de profunda espiritualidad que reúne a fieles y visitantes en un entorno natural que invita al recogimiento y a la contemplación.
Otro de los momentos más esperados es la Peregrinación Nocturna, una caminata de fe que convoca a cientos de personas en una experiencia cargada de simbolismo. Bajo el cielo patagónico, peregrinos y visitantes comparten un recorrido que invita al silencio, la reflexión y el encuentro.
Para participar de esta experiencia, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo apto para trekking, llevar agua para la hidratación y un elemento lumínico para alumbrarse durante la caminata.
Además, se solicita respetar el circuito establecido, permanecer en los senderos, no fumar dentro del parque por el alto riesgo de incendios y regresar con los residuos generados.
Asimismo, se recuerda no ingresar con bicicletas, bebidas alcohólicas ni mascotas, y evitar subirse a las esculturas. También se aconseja a padres y tutores extremar las precauciones con los niños y prestar atención al propio estado físico durante el recorrido, deteniéndose en caso de ser necesario.
La ciudad ofrece además la posibilidad de visitar espacios profundamente vinculados con la espiritualidad de la región, como el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, así como los sitios relacionados con la figura de Ceferino Namuncurá, símbolo de fe y esperanza para muchas comunidades.
El cronograma de actividades comenzará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluirá a las 10 horas la celebración en la Costanera y la procesión hacia el Santuario, seguida por la misa de las 11 en ese mismo espacio, otra a las 12 en San Ignacio y una nueva celebración a las 20 horas.
Las actividades continuarán el jueves 2 de abril con la misa a las 20 en el Santuario, además de un retiro espiritual que se desarrollará los días 2, 3 y 4 en el Centro de Espiritualidad Laura Vicuña. Ese mismo día, a las 16 horas, se realizará una misa en el paraje El Contra, en el Camping Ruca Maitén del Parque Nacional Lanín.
El viernes 3 de abril se llevarán a cabo distintas expresiones del Vía Crucis: a las 12 en San Ignacio, a las 15 en el Parque Vía Christi y también a las 15 en la Capilla Sagrado Corazón, convocando a la comunidad en distintos puntos de la localidad.
El sábado 4 de abril, las actividades incluirán la misa a las 16 en Pilo Lil, la Vigilia Pascual a las 19:30 en el Santuario y, a las 22, la tradicional peregrinación al Cristo Luz, uno de los momentos más convocantes de la Semana Santa.
Encuentro Argentino de Turismo Religioso
La localidad será sede del 7 al 10 de mayo del Encuentro Argentino de Turismo Religioso, un evento que reunirá a referentes y especialistas de todo el país, reafirmando su posicionamiento como destino de fe y fortaleciendo el desarrollo de propuestas que integran cultura, espiritualidad y turismo.
Este evento reunirá en Junín de los Andes a referentes, especialistas y representantes de distintos destinos del país vinculados al turismo religioso, con el objetivo de intercambiar experiencias, reflexionar sobre el desarrollo del sector y continuar impulsando propuestas que integren cultura, espiritualidad y turismo.
30 de marzo 2026
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