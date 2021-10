Turismo

18 de octubre 2021

EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO MUNICIPAL SIGUE TRABAJANDO EN UN PROYECTO QUE REGULE LOS ALQUILERES TURÍSTICOS QUE NO PASAN POR EL CIRCUITO OFICIAL

Hace unos días el Secretario de Turismo Alejandro Apaolaza se reunió con las concejales de distintos bloques, para tratar el proyecto que se impulsa desde el Ejecutivo con relación a que los alojamientos turísticos que no están habilitados, se incluyan en el circuito oficial.

En la reunión se analizó el proyecto que analiza que los alquileres turísticos pasen por el circuito oficial, debido a que son muchas las propiedades que son alquiladas a turistas y no tienen el debido control y fiscalización del Municipio.

Más allá de ser consideradas como una competencia desleal para aquellos que si cumplen con las imposiciones para la actividad, se analizan las propuestas de los distintos bloques, y se trata el tema en reuniones conjuntas con la secretaría municipal de turismo.

El secretario de turismo Alejandro Apaolaza dijo a Desde el Sur Digital que el objetivo es regular todos los alojamientos turísticos que no están habilitados hasta el momento.

Hace unas semanas un sector de la comunidad solicitó que el Municipio ayude a que la carencia de propiedades con destino a alquiler permanente tenga alguna solución, y se resaltó que cada vez hay más edificios en la ciudad y cada vez menos opciones para quienes necesitan alquilar una vivienda en forma permanente.

En este sentido Apaolaza dijo que esto no va a transformar en forma inmediata esta problemática, sino que todas las edificaciones que no cumplan con los requisitos necesarios, no van a poder alquilarse en forma turística y de esa manera si, habrá un reflejo en lo que es la demanda del alquiler permanente.

Continuarán los encuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo local, para poder incorporar en el proyecto las propuestas de cada bloque.