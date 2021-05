Sociedad

31 de mayo 2021

Uno de los sectores más afectados por las restricciones, junto con el turismo, los gastronómicos este lunes pueden atender en el interior de sus locales con el aforo permitido. No es suficiente obvio, pero al menos es algo más que los deriverys que convierten a los restaurantes en rotiserías pero con un rédito muchas veces, que no llega al 20%. Además el horario sigue restringido ya que no podrán tener […]

Leer más...