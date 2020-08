Turismo

26 de agosto 2020

Se conoció hoy que el aeropuerto Chapelco-Carlos Campos no está operable por la rotura de plataformas de estacionamiento de aviones

Por Graciela Vázquez Moure

En este momento estamos sin vuelos y no se sabe cuándo se reanudarán en el país, pero las roturas en las dos plataformas de estacionamiento de los aviones no son nuevas, una de ellas quedó clausurada en octubre del 2019 y la segunda el 18 de agosto del 2020, hace una semana. Se supone que no se iniciaron los trabajos primero por la cuarentena que no permitía la actividad de ningún sector, y después por la veda climática. Aunque la primera plataforma que salió de operatividad fue en octubre del año pasado. La segunda clausura fue hace una semana.

Las causas de la clausura del aeropuerto por parte de la ANAC corresponden al deterioro progresivo del pavimento rígido, generando desgranamiento del hormigón, piedras sueltas, grietas entre otras anomalías muy graves, que impiden que de existir vuelos los aviones no podrían aterrizar debido a la baja de los estándares de seguridad.

El informe ya fue conocido por el gobierno de la provincia que es responsable de la aeroestación y según trascendió, la ministra de turismo Marisa Foccarazo aseguró que en setiembre empezarán los trabajos para solucionar el problema.

Las causas son atribuibles a la antigua construcción de 45 años, y al clima riguroso de nuestra localidad, nieve, bajas temperaturas, congelamiento y lluvias intensas.

Teniendo en cuenta el informe el aeropuerto no puede operar hasta tanto se solucionen estos graves problemas, porque no existen plataformas para el estacionamiento de los aviones.

Lo que es de esperar es que las obras empiecen realmente en las primeras semanas de setiembre, cuando ya el clima en general es más benévolo y que se encuentre en condiciones operables en caso de que en octubre las operaciones aerocomerciales se inicien, cuando desde el gobierno nacional confirmen los vuelos, fecha que no ha sido aún adelantada por el ministro Meoni.