19 de agosto 2020

Cayeron muchas reservas para el eclipse de diciembre mientras el ministerio de turismo de Nación afirmó que habrá temporada de verano

El eclipse del 14 de diciembre era una de las promesas más alentadoras para terminar el año 2020. Claro cuando no había llegado al mundo esta pandemia que dejó el planeta patas para arriba.

La mayoría de los turistas que ya habían reservado en hoteles, cabañas e incluso en estancias venían de Estados Unidos, de Europa y de China y de pronto todo cambió.

La realidad se llevó por delante todos los proyectos y las posibilidades de que el eclipse total de sol, fuera el condimento exclusivo de un diciembre con miles de personas llegando para disfrutar del fenómeno cósmico, y de paso conocer muchos de ellos, este rincón cordillerano, desde Villa La Angostura hasta Aluminé. San Martín de los Andes tenía ya muchas reservas de agencias y grupos que estaban organizando el evento.

Pero hoy el mundo es otro, y muchos de esos espectadores son adultos mayores que no se atreven a viajar, aun pensando que en diciembre las cosas pueden cambiar. Y recordamos que el presidente Trump dio la orden de no viajar a la Argentina por los casos de Covid, justamente un país que tiene el primer lugar en cantidad de casos y de fallecidos.

Las reservas que cayeron son muchas, y aunque Agustín Roca presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, no pudo cuantificar las cancelaciones, sabe que son muchas, igual que algunas agencias con las que consultamos.

De todas maneras todavía queda la esperanza de que se reinicien los vuelos tan anunciados, y la cosa cambie, mientras que el ministerio de turismo de nación informó este martes que habrá temporada de verano en la costa y en el sur del país, además del resto de los destinos. Se hará con protocolos precisos, cuidados y gestiones que en el caso de San Martín de los Andes ya se están llevando a cabo con la práctica de la microrregión.

Volviendo al eclipse, es que hace tres años que muchas de estas personas que habían pensado en venir al sur del país, tenían sus reservas y su plan de viaje “pero ahora sabemos que hubo anulaciones, mucha gente del exterior no quiere viajar y a pesar de que falta para diciembre, muchos ya cancelaron” expresó Roca, esperando que la cosa cambie y más allá del eclipse la temporada de verano de algún modo restituya la hecatombe que esta pandemia produjo en el sector turístico, el más afectado económicamente en la provincia y en el país.