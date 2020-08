Turismo

15 de agosto 2020

SIN TURISTAS NO HAY TURISMO. LA LOCALIDAD SE SUMERGE EN LA MÁS TREMENDA CRISIS ECONOMICA

El viernes por la tarde se reunieron las instituciones intermedias para analizar una vez más, la crisis por la que atraviesa la localidad.

La Asociación Gastronómica Hotelera, la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo, la Asociación de Guías de Turismo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, Profesionales y Guías de Pesca Deportiva, Rentals. Actividades Físicas y Ecoturismo, analizaron una vez más la grave situación ante la falta de decisiones y respuesta del petitorio entregado el 13 de julio en medio de una protesta del sector.

La apertura de la microrregión no alcanza, no está sucediendo nada que reactive al sector, y ante la falta de la Ley de Emergencia Turística el panorama en el corto y mediano plazo es gravísimo.

Advierten que las “ llamadas Micro Regiones no sirven en absoluto a los efectos económicos” y el sector se encuentra en una fase terminal después de 6 meses de inactividad, y se tomó la decisión de trabajar en conjunto con otras localidades en distintas medidas para que se escuche su reclamo: Sin turistas no hay turismo, es el lema que se impone en estos días, es que la afluencia de gente entre la región sur es mínima, y se sabe que no activa ni a restaurantes ni a hoteles, ni las agencias de viaje trabajan y menos aún los guías de turismo.

La pesca deportiva sabe que en un sector no trabajarán tampoco cuando se inicie la temporada en noviembre, aquellos que tienen un público que llega del exterior, y la incertidumbre que provoca la falta de activación del sector aeronáutico pone aún más incertezas en todos.

Se solicitó asimismo una reunión con el intendente Carlos Saloniti, para exponer sobre la situación entendiendo además que si cada decisión que toman desde el gobierno provincial tardan un mes en ponerla en vigencia o rechazarla desde Nación, llegaremos a la temporada de verano con la misma incertidumbre que se vive este invierno.