31 de octubre 2025
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, participó este viernes de la inauguración de la temporada de pesca durante la Fiesta Nacional de la Trucha.
El jefe comunal, junto al secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, y del subsecretario de Producción, Empleo y Juventud, Ian Bruno Reparaz, acompañó al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, y a la secretaria de Turismo, Florencia Rocha; junto al presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano; y la delegada provincial de la región Lagos del Sur, Eliana Rivera.
También asistió la intendenta del Parque Nacional Lanin, Monin Aquin.
Tras la inauguración, Saloniti recorrió la feria de productores locales, gastronómicos y espacios comerciales, que permite disfrutar de los sabores regionales, conocer el trabajo de emprendedores de la zona y acceder a artículos y servicios vinculados a la pesca.
Durante tres jornadas, Junín de los Andes ofrece un variado programa de actividades que combina deporte, capacitación, tradición y espectáculos artísticos. El eje central estará puesto en el torneo de pesca deportiva.
El acto inaugural se realizó este viernes en la Casa del Bicentenario, donde luego se inició el programa de charlas y talleres, instancias de formación vinculadas a la pesca y al cuidado del ambiente. Además, cada jornada cuenta con espectáculos musicales.
27 de octubre 2025
Las unidades formarán parte del sistema de transporte turístico del parque temático. Durante la semana pasada vimos por las calles de San Martín de los Andes, los camiones que trasladaban las telecabinas que pertenecían al centro de esquí de Chapelco.El destino era el Parque Temático Vía Christi de Junín de los Andes, como informamos hace unos días. La propuesta es un aporte más a este espacio de turismo religioso, que […]
28 de septiembre 2025
ANUNCIOS, PROMOCIONES, MAS FRECUENCIAS AEREAS, FORMARON PARTE DEL PRIMER DIA Neuquén volvió a destacarse durante la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, en Buenos Aires, que se realizó este sábado, en coincidencia con el Día Internacional del Turismo. San Martín de los Andes estuvo presente con el intendente municipal, Carlos Saloniti, y del secretario de Turismo del Municipio, Alejandro Apaolaza. La propuesta provincial atrajo […]
15 de septiembre 2025
EXPERTOS EN TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD PARTICIPAN DE ESTE ENCUENTRO Edge City Patagonia transformará la ciudad en un laboratorio vivo de innovación, sostenibilidad y cultura durante un mes. Está previsto que participen más de 600 personas. San Martín de los Andes será el escenario de una edición especial de Edge City Patagonia, un evento internacional de innovación y colaboración que reunirá a expertos en tecnología, sostenibilidad, arte y liderazgo social. Entre […]
27 de agosto 2025
PARA AGENDAR: ESTE VIERNES 29 DE AGOSTO Este evento luego de su primera edición en el 2023 se ha convertido en un referente regional de intercambio de conocimientos y oportunidades para el desarrollo del turismo en territorios de montaña y nieve. Es un evento clave que reúne a expertos, entusiastas y profesionales del ámbito de la montaña y la nieve, con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y fomentar la […]