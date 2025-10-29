Turismo

31 de octubre 2025

NUEVA EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DE LA TRUCHA

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, participó este viernes de la inauguración de la temporada de pesca durante la Fiesta Nacional de la Trucha.

El jefe comunal, junto al secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, y del subsecretario de Producción, Empleo y Juventud, Ian Bruno Reparaz, acompañó al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, y a la secretaria de Turismo, Florencia Rocha; junto al presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano; y la delegada provincial de la región Lagos del Sur, Eliana Rivera.

También asistió la intendenta del Parque Nacional Lanin, Monin Aquin.

Tras la inauguración, Saloniti recorrió la feria de productores locales, gastronómicos y espacios comerciales, que permite disfrutar de los sabores regionales, conocer el trabajo de emprendedores de la zona y acceder a artículos y servicios vinculados a la pesca.

Durante tres jornadas, Junín de los Andes ofrece un variado programa de actividades que combina deporte, capacitación, tradición y espectáculos artísticos. El eje central estará puesto en el torneo de pesca deportiva.

El acto inaugural se realizó este viernes en la Casa del Bicentenario, donde luego se inició el programa de charlas y talleres, instancias de formación vinculadas a la pesca y al cuidado del ambiente. Además, cada jornada cuenta con espectáculos musicales.