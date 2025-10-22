27 de octubre 2025
Las unidades formarán parte del sistema de transporte turístico del parque temático.
Durante la semana pasada vimos por las calles de San Martín de los Andes, los camiones que trasladaban las telecabinas que pertenecían al centro de esquí de Chapelco.El destino era el Parque Temático Vía Christi de Junín de los Andes, como informamos hace unos días.
La propuesta es un aporte más a este espacio de turismo religioso, que lo conforman las esculturas realizadas por el arquitecto Alejandro Santana y su equipo.
Un espacio que disfrutan residentes y turistas. Este lunes el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, recorrieron las instalaciones de la guarnición militar de Junín de los Andes donde se resguardan las telecabinas, a la espera de la obra de instalación.
El mandatario destacó que las telecabinas “permitirán realizar una obra de ingeniería para poder visitar el Vía Cristi trasladándonos por este medio de elevación.
Para Junín de los Andes es muy importante poner en valor turístico este punto fundamental de nuestro Camino de la Fe”.
El proyecto conectará la base del parque temático con el Cristo Luz.
El ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, informó que “es una gran noticia para el turismo y la localidad”, y aseguró que “si bien es una obra que está dando sus primeros pasos, la iniciativa potenciará el desarrollo permitiendo más accesibilidad a un atractivo emblema del Turismo Religioso”.
El intendente Madueño, por su parte, señaló que las telecabinas “serán reacondicionadas y permanecerán en resguardo en la guarnición militar de nuestra ciudad, donde se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias antes de su instalación”.
En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial, y empleados de la dirección provincial de Vialidad y Corfone, que colaboran en el operativo de traslado.
En las próximas semanas arribarán también las columnas de soporte, torres, rieles, poleas, contrapesos y motores, completando el equipamiento necesario para su futura instalación.
fotos del vía christi en sus distintas estaciones. El Cristo Luz, es el punto más alto hasta allí llegarán las telecabinas.
27 de octubre 2025
