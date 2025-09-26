Turismo

28 de septiembre 2025

LA PROVINCIA DE NEUQUÉN Y SAN MARTÍN DE LOS ANDES, PRESENTES EN LA FIT 2025

ANUNCIOS, PROMOCIONES, MAS FRECUENCIAS AEREAS, FORMARON PARTE DEL PRIMER DIA

Neuquén volvió a destacarse durante la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, en Buenos Aires, que se realizó este sábado, en coincidencia con el Día Internacional del Turismo.

San Martín de los Andes estuvo presente con el intendente municipal, Carlos Saloniti, y del secretario de Turismo del Municipio, Alejandro Apaolaza.

La propuesta provincial atrajo la atención de miles de visitantes en su stand de 180 metros cuadrados, con un despliegue de ofertas que combinan, en sus diferentes regiones, naturaleza, cultura, gastronomía, paleontología y experiencias innovadoras.

El presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, destacó “una oferta integral, federal, de cada rincón de la provincia, con 18 municipios nos están acompañando y más de 60 referentes del sector privado de distintas localidades”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la provincia, Silvana Cerda, subrayó la presencia “de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores”.

El intendente Saloniti destacó, además de la actualización y ampliación de las ofertas de servicios turísticos, la inversión en infraestructura que realiza el Estado provincial en cada una de las regiones de Neuquén.

En nuestra región sur, mencionó, entre otras obras, el comienzo de las obras de ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, la ya iniciada obra de pavimentación de la Ruta provincial 62 a Lago Lolog y el inicio inminente de la pavimentación de la Ruta provincial 63, a Lago Meliquina.

Además de acompañar a la delegación provincial, San Martín de los Andes mantuvo una agenda de reuniones y de actividades, de las que participaron el intendente municipal, Carlos Saloniti, y su secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza.

Ambos mantuvieron una reunión con directivos de la empresa aerocomercial JetSmart, que ofrece servicios regulares desde julio de 2023 entre Buenos Aires y San Martín de los Andes, con un aumento considerable de frecuencias.

El encuentro sirvió para revisar estos algo más de dos años del servicio, con aumento de asientos ocupados y pasajeros transportados en las diferentes frecuencias y para analizar las promociones para estos meses. Participaron Federico Petazzi, gerente comercial de la compañía; Emilia Murature, jefa de marketing; Taryn Meyer, gerente de Marketing.

El intendente Saloniti firmó un convenio Marco de Vinculación y Cooperación Mutua con la Fundación Red de Turismo Accesible, una organización que trabaja para eliminar barreras, sensibilizar a la sociedad y colaborar con comunidades, empresas y gobiernos en la creación de infraestructura, servicios y entornos accesibles, que fomenten la igualdad de oportunidades en el sector turístico.

De la firma participó el presidente de la Red, Alejandro López. Apaolaza destacó que se trata de “un convenio que tiene la finalidad de establecer una cooperación sólida en la creación de un destino turístico inclusivo, que beneficia a los turistas con discapacidad y crea un ambiente más justo y accesible para todos”.

La agenda del sábado incluyó una reunión con el secretario de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Horacio Repucci, con quien repasaron el reciente encuentro Montaña y Nieve, que se realizó en San Martín de los andes y que cuenta con el apoyo de la Cámara. Se analizaron las fechas posibles para la tercera edición, en 2027.Saloniti, Apaolaza y Repucci también trataron diferentes acciones de operadores de turismo de diferentes lugares del mundo que visitan o planean visitar la zona sur de la provincia de Neuquén.

Además, se analizaron trabajos entre el Instituto de Calidad Turística Argentina, que depende de la CAT, y el Buró de Eventos y del área de Calidad de la Secretaría de Turismo, en el desarrollo de un Sello de Buenas Prácticas para el turismo de reuniones.

Entre otras las actividades, San Martín de los Andes avanzó en un convenio de intercambio de actividades y beneficios en turismo con la ciudad bonaerense de Balcarce, donde cada mes de febrero se celebra la Fiesta Nacional del Automovilismo, en homenaje a Juan Manuel Fangio.

Apaolaza señaló que el convenio de cooperación y promoción turística busca replicar el acuerdo similar firmado el año pasado entre los intendentes de San Martín de los Andes y de Pinamar.

De la reunión participaron, además de los representantes del Ejecutivo municipal, la subsecretaria de Turismo de Balcarce, Rosario Tufró; el director de Turismo, Juan Best; el concejal Gonzalo Scioli; y el director de Regularización Dominial, Sergio Garita.

“Durante la reunión se repasaron las fechas de las fiestas populares que tiene cada destino en los cuales podamos estar presentes y trabajar en beneficios para ciudadanos de cada una de las localidades”, explicó Apaolaza.

La presencia de Neuquén y de San Martín de los Andes y de las demás ciudades de la provincia en la FIT continuará hasta este martes 30, para seguir mostrando su riqueza natural, cultural y gastronómica ante miles de visitantes y referentes del turismo internacional.