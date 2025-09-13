Turismo

15 de septiembre 2025

EDICION ESPECIAL INTERNACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO EN NUESTRA CIUDAD

EXPERTOS EN TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD PARTICIPAN DE ESTE ENCUENTRO

Edge City Patagonia transformará la ciudad en un laboratorio vivo de innovación, sostenibilidad y cultura durante un mes.

Está previsto que participen más de 600 personas. San Martín de los Andes será el escenario de una edición especial de Edge City Patagonia, un evento internacional de innovación y colaboración que reunirá a expertos en tecnología, sostenibilidad, arte y liderazgo social.

Entre 600 y 1.000 personas vivirán durante un mes en la ciudad, convirtiéndola en una plataforma de intercambio de conocimientos y proyectos que aporten soluciones a desafíos globales desde una perspectiva local.

Del 18 de octubre al 25 de noviembre, la ciudad será sede de “aldeas emergentes”, espacios temporales donde participantes de diversas disciplinas colaborarán en talleres, charlas y hackathones.

La propuesta es aprovechar las características únicas de San Martín de los Andes, su riqueza natural y cultural, para impulsar proyectos que fusionen innovación tecnológica y valor ambiental.

Mariano Román, co-organizador del evento, explicó: “Esto es un ecosistema de distintas organizaciones que arrancaron hace cinco años, tomando de la hackathon la idea de abrir problemas a la comunidad para que equipos o personas sumen soluciones.

La diferencia es que, en lugar de hacerlo en dos días, aquí se trabaja durante un mes, logrando desarrollos más profundos, aplicables y conectados con lo regional”.

Este evento contará con la participación de líderes internacionales, investigadores, emprendedores y la comunidad local, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y posicionar a San Martín de los Andes como un destino referente en innovación y sostenibilidad en la región patagónica.

Además, busca generar un impacto duradero mediante la creación de programas permanentes y la atracción de talento y capital extranjero.

Profundizando sobre el evento, Román agregó: “Lo que se busca es que las ideas no compitan entre sí, sino que se construyan colectivamente.

Los participantes trabajarán en grupos de cinco a cincuenta personas para desarrollar soluciones elaboradas, con perfiles de especialistas en tecnología, salud, ciencias sociales, filosofía y distintas disciplinas.

Es un evento que reúne líderes, CEOs de startups, desarrolladores y científicos, todos enfocados en resolver problemas locales”.

Edge City Patagonia también promoverá actividades culturales, recreativas y de bienestar, incentivando la participación y el intercambio cultural entre residentes y visitantes.

La iniciativa contempla una participación abierta a organizaciones tecnológicas, universidades, ONGs, emprendedores y artistas, fortaleciendo así la integración y colaboración en la comunidad.

Finalmente, Román subrayó: “Mucha gente del mundo va a estar un mes viviendo en San Martín de los Andes, conociendo la región, viajando, alojándose, comiendo, y probablemente regresando con sus familias de vacaciones.

Esto también abre la puerta a un turismo tecnológico que puede desarrollarse en la región.

Estimamos que serán entre 600 y 1.000 personas, desarrolladores relevantes que vienen a construir cosas, y eso marca la diferencia con un congreso tradicional”.

Desde la organización, invitan a todos los interesados en ser parte de esta experiencia transformadora a sumarse, participar en residencias, talleres y actividades paralelas, y colaborar en la construcción de una comunidad innovadora y sostenible en San Martín de los Andes.