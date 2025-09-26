4 de octubre 2025
EN UN COMUNICADO OFICIAL SE INDICO:
El Municipio de San Martín de los Andes informa que el intendente, Carlos Saloniti, fue intervenido quirúrgicamente luego de que se le detectara una obstrucción renal.
El jefe comunal se recupera satisfactoriamente y permanecerá internado en la clínica San Agustín de la ciudad de Neuquén.
El diagnóstico médico se confirmó luego de los estudios realizados durante este viernes, una vez que el intendente ingresó a la clínica tras sufrir una descompensación.
Saloniti se encontraba en la ciudad de Neuquén donde cumplió una intensa agenda oficial que incluyó reuniones con el gobernador Rolando Figueroa. Fue trasladado en la mañana del viernes a la mencionada clínica luego de presentar síntomas de descompensación.
ALTA MÉDICA:
El sábado al mediodía Carlos Saloniti recibió el alta médica, pero seguirá con licencia durante quince días.
Según el último parte, en ese lapso tendrá una nueva intervención quirúrgica.
