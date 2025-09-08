Política

9 de septiembre 2025

CONVOCAN A UNA REUNIÓN EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS DEL SUR PARA AVANZAR EN LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA

El viernes 19 de septiembre se realizará una reunión, abierta al público, para avanzar en la Reforma del Código Civil, Comercial y de Familia que impulsa el Gobierno de la provincia de Neuquén.

El encuentro será a las 14 horas en el Salón Municipal de San Martín de los Andes.

La propuesta de reforma está siendo presentada a la ciudadanía y a las instituciones de las siete regiones de la Provincia en encuentros en los que se reciben aportes y las particularidades locales.

La iniciativa del Gobierno provincial busca garantizar el acceso a la justicia de las neuquinas y neuquinos mediante procesos más agiles, con mayor cercanía entre los jueces y las partes y mediante la utilización de nuevas tecnologías para reducir burocracia y acortar los plazos.

Con este objetivo se creó en la Legislatura de la provincia, una comisión integrada por referentes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que a su vez trabaja con juristas especializados en la redacción de los articulados y en la identificación de las necesidades locales.

Neuquén fue una de las primeras provincias en reformar, hace diez años, su Código Procesal Penal, que fue ejemplo en Latinoamérica.

El Estado neuquino entiende que actualmente se requiere acercar la Justicia a las personas y que el proceso judicial sea más ágil y accesible, para lo cual también se prevé implementar herramientas tecnológicas.