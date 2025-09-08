9 de septiembre 2025
El viernes 19 de septiembre se realizará una reunión, abierta al público, para avanzar en la Reforma del Código Civil, Comercial y de Familia que impulsa el Gobierno de la provincia de Neuquén.
El encuentro será a las 14 horas en el Salón Municipal de San Martín de los Andes.
La propuesta de reforma está siendo presentada a la ciudadanía y a las instituciones de las siete regiones de la Provincia en encuentros en los que se reciben aportes y las particularidades locales.
La iniciativa del Gobierno provincial busca garantizar el acceso a la justicia de las neuquinas y neuquinos mediante procesos más agiles, con mayor cercanía entre los jueces y las partes y mediante la utilización de nuevas tecnologías para reducir burocracia y acortar los plazos.
Con este objetivo se creó en la Legislatura de la provincia, una comisión integrada por referentes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que a su vez trabaja con juristas especializados en la redacción de los articulados y en la identificación de las necesidades locales.
Neuquén fue una de las primeras provincias en reformar, hace diez años, su Código Procesal Penal, que fue ejemplo en Latinoamérica.
El Estado neuquino entiende que actualmente se requiere acercar la Justicia a las personas y que el proceso judicial sea más ágil y accesible, para lo cual también se prevé implementar herramientas tecnológicas.
8 de septiembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure RECORREN EL QUILQUIHUE, LA TOMA DE AGUA Y LA NECESIDAD DE OBRAS QUE PREVENGAN ESCASEZ EN LA TEMPORADA ESTIVAL La falta de nieve en las montañas no solo afectaron el turismo y la temporada de esquí, esa falencia provoca incertidumbre ante un verano que según los pronósticos puede ser con temperaturas elevadas y falta de lluvias. Esto sin duda pone en riesgo el abastecimiento de agua […]
1 de septiembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure SOLO EL 50% PAGA TCI Y PATENTE EN TIEMPO Y FORMA ENTRE EL 60 Y 70% CUMPLE CON LAS LICENCIAS COMERCIALES UNA MODALIDAD ETERNA QUE SE EXTIENDE EN EL TIEMPO. EL NO CUMPLIENTO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. LAS NUEVAS MEDIDAS CONSIDERAN BENEFICIOS PARA LOS CUMPLIDORES Y MENOS INTERESES PARA LOS DEUDORES. LOS BENEFICIOS BUSCAN SER ECUÁNIMES ANTE EL OTRO 50% QUE NO PAGA Y […]
26 de agosto 2025
Plan integral contra el narcotráfico RECUPERAR ESPACIOS PUBLICOS Y LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA PROVINCIA Y EN ESTE CASO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES EL COMBATE DEL NARCOTRÁFICO Y EL MITO DE SISIFO Por Graciela Vázquez Moure En la localidad la venta de droga no es algo nuevo, reciente o desconocido. Hace décadas que se produce, y fue creciendo esta práctica delictiva sobre todo del «narcomenudeo» o […]
25 de agosto 2025
Buscan coordinar la labor de cerca de 600 brigadistas de la región, optimizando la respuesta temprana durante las primeras horas críticas de un siniestro. Y así se unen Neuquén, Río Negro y Chubut para articular esfuerzos. Se trata de un proyecto para la conformación de un Comando Conjunto Patagónico destinado a la prevención y combate de incendios forestales. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de […]