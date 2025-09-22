Política

24 de septiembre 2025

DESPUES DE 20 AÑOS PARECE QUE SE HACE REALIDAD

EL PUENTE DE LA RINCONADA, ESTA EN SU FASE FINAL DE CONSTRUCCION

TODAVIA NO HAY INFORMACION OFICIAL DE SU TERMINACION E INAUGURACION

Por Graciela Vázquez Moure

Hace 20 años, en el 2005 recuerdo que hice las primeras notas informando que se licitaría un nuevo puente. Ya en ese entonces cuando se transitaba por sobre el río Collón Cura, se movía su estructura.

Esta anomalía cada vez se acentuó. En el 2008 siendo intendenta Luz Sapag, estando yo en prensa del municipio, volvió de Buenos Aires, de tener reuniones con Obras Públicas del gobierno nacional, esperanzada y comunicó que comenzarían las obras, pasaron 18 años.

Las licitaciones, las empresas, los compromisos, los inicios, las interrupciones, la falta de pago desde el gobierno nacional a la empresa constructora, la paralización de las obras, fueron hechos continuos en estos 20 años.

Yo no sé si en otros países sucede, que la construcción de un puente tarde dos décadas en concluir, un puente que une la ruta nacional 40 con localidades del sur neuquino, y rionegrino, importante en la comunicación vial para toda una región.

Pero en nuestro país, todo es posible.

Llamado popularmente el puente de la Rinconada, está sobre el río Collón Cura, y es una de las grandes obras postergadas. Fue construido en 1942, por el Regimiento de Infantería de Montaña del Ejército Argentino, este puente no es solo una estructura de acero y hormigón, unía la ruta 234, antes, ahora nacional 40.

Según parece que podría culminar su ejecución, y esperemos que su estructura sea sólida, que no existan falencias, como hace unos pocos años se denunció en el sistema de pilotes que lo sostienen.

Llega la etapa final, de una obra vial que es esperada y símbolo de una frustración continua, es necesaria, imperiosa para la Patagonia, importante para dar un poco más de esperanza que todo llega, es cuestión de esperar los tiempos de un país que tiene avances y retrocesos permanentes.