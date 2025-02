Editora

2 de febrero 2025

CUANDO LA LIBERTAD NO ALCANZA

Por Graciela Vázquez Moure

LGBTQ y muchos otros que se van sumando. Sin duda que es una realidad que para algunos no es aceptada. Gays y lesbianas siempre han existido, como se dice desde hace un tiempo estaban en el closet. No había espacio para mostrarse tal como se sentían.

No es sencillo afrontar la realidad, y lo he hablado a lo largo de mi profesión con muchos, las personas trans son quizás las que más han sufrido la marginación, y siguen sufriendo esta situación. Incluso se sabe que su proyección de vida no es la de otros seres.

Personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, transgénero e intersexuales, aunque el presidente Milei quiera cambiar esta realidad, esta realidad existe y que no digan que a Milei lo sacaron de contexto por que yo lo escuché en directo en Davos, cuando dio su discurso y lo estaban transmitiendo a las 6 de la mañana y la verdad, no podía creer lo que estaba diciendo.

Sobre todo, cuando incursionó en la Pedofilia, y la relación fue directa, pensé: quién le escribió este discurso para dar en un ámbito en el que seguramente más de uno tiene hijos o hijas que han decidido vivir tal como son, o ellos mismos los economistas, políticos y ese auditorio tal vez tenía parte de esa realidad de género que el presidente mencionaba como centro de su discurso.

La Pedofilia uno de los delitos más aberrantes, muchas veces, la mayoría es parte de los heterosexuales, y recordamos además a los curas abusadores, he conocido hace años y no eran gays.

De nuevo, las cosas no son lineales.

Lamentable, porque hablan de libertad y la cercenan.

No me gustan las marchas en las que hay gente desnuda, y hasta con posiciones obscenas, es degradar y no tiene que ver con sentirse libre, pero si es cierto hay niños y niñas que hoy viven esta realidad de género con normalidad.

Hice notas hace ocho años con madres que tuvieron niños y que ni bien empezaron a hablar le dijeron: “el doctor se equivocó, te dijo que tuviste un varón y yo soy nena”, y agregó “me llamo Paz”, Laura su mamá me contó la historia, y Paz estaba sentada mirando dibujitos en la tele, y lo tenía asumido con solo cinco años.

La historia es larga y podés leerla en Desde el Sur Digital. Y unas semanas después hice otras notas con mamás de Neuquén capital, con situaciones similares.

Es difícil, estas historias te ayudan a no prejuzgar, a no sentir que tenés la verdad en la vida, y sobre todo a que nada es tan lineal como lo cree Milei. No, presidente sea menos fundamentalista, menos fanático porque se está convirtiendo en la versión kirchnerista que tanto critica, pero ideológica y políticamente de la derecha.

La marcha del sábado claro que fue política, y partidaria, cómo no la iban a aprovechar, y estaban ahí todos los que fueron derrotados hace más de un año, pero cuidado que la historia nos demuestra que cuando desde el Poder se agrede, se exagera, se expone a quienes han sufrido mucho para lograr derechos, a quienes no les fue fácil, y a esas madres y padres que viven esta realidad de cómo se percibe su hijo o hija, sienten que no se merecen que les digan desde el Poder que serán pedófilos, una barbaridad tan grande como haber centrado un discurso en Davos en un tema tan controvertido, cuando sabemos que el país tiene cuestiones cotidianas que aún no fueron solucionadas.

En fin, así es el Poder los convierte en lo mismo, pero con otra bandera.