Editora

16 de febrero 2026

UN MARTES ESPECIAL

Por Graciela Vázquez Moure

UN ECLIPSE ANULAR DE SOL, EL NUEVO AÑO CHINO Y ENERGÍAS CÓSMICAS QUE INCIDEN EN CADA UNO DE NOSOTROS

Sin duda este martes 17 de febrero es especial, el universo se manifiesta en un año UNO, de inicio, de desafíos y determinaciones y este eclipse anular de sol, se suma al comienzo del Año Chino, a un Caballo de Fuego en el horóscopo chino, a la luna nueva y a definiciones energéticas según dicen los que saben del tema. Limpieza de energías, introspección, renovar las metas y también será fuerte en un momento en que las explosiones solares siguen manifestándose.

Coinciden la luna nueva y el eclipse de sol que se verá a partir de las 9 de la mañana, un Anillo de Fuego, como se lo denomina y el festejo de la comunidad china por un nuevo año. Según los cálculos astronómicos, la franja anular se observará principalmente en regiones cercanas a la Antártida, mientras que algunas zonas del sur de Sudamérica y África podrían presenciarlo de manera parcial.

Los eclipses son considerados como momento de transformación, de ahí esta lectura de muchos astrólogos y quienes saben de energías, que será un día especial.

El calendario tradicional chino es lunisolar, lo que significa que combina los ciclos de la Luna con la posición del Sol.

Astronómicamente, la Luna nueva se produce cuando nuestro satélite se ubica entre la Tierra y el Sol. Desde nuestro punto de vista, la cara iluminada de la Luna queda orientada hacia el Sol y la parte oscura hacia la Tierra, por lo que prácticamente no la vemos en el cielo.

En la tradición china, esta fase simboliza un momento de renovación, comienzos y limpieza de energías, lo que explica por qué el año se inaugura bajo esta configuración celeste.

En este sentido, en el contexto del calendario chino, que el nuevo año comience bajo un fenómeno astronómico tan impactante puede ser visto como un símbolo de transición intensa, renovación profunda y comienzo de un ciclo con energía marcada.

En 2026, además, el protagonismo recae en el Caballo de Fuego, una combinación zodiacal que en la astrología china se asocia con dinamismo, pasión, movimiento y decisiones audaces.

Y es por eso que un eclipse el mismo día del inicio refuerza, desde una mirada simbólica, la idea de un año que podría traer giros importantes y escenarios de cambio, volvemos al principio de esta nota: el 2026 es un año “uno” sumando sus números, y es de inicio, cada uno deberá hacerse cargo de sus energías, sin victimización y sin buscar culpables de los errores propios o de los fracasos, las metas, los objetivos de vida, los cambios serán responsabilidad de cada uno de nosotros. Y este 17 de febrero es un día especial.