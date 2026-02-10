17 de febrero 2026
DEJA UNA HUELLA PROFUNDA COMO PEDIATRA DE VARIAS GENERACIONES Y COMO AMIGO
Por Graciela Vázquez Moure
Nos vamos de este plano pero dejamos nuestra impronta.
Hay quienes dejan recuerdos fugaces y quienes dejan una profunda huella. Esta segunda imagen es la que dejó en nuestra ciudad el Dr. Martín Zubizarreta, ese médico de generaciones durante décadas en la localidad.
Ese pediatra a quien todos consultamos ante la enfermedad de nuestros hijos. Ese en quien confiamos cuando daba su diagnóstico. No se equivocaba.
Fuimos amigos, tuvimos charlas profundas. Me contaba de sus viajes, esas travesías por el mundo y después compartía con toda la comunidad sus diapositivas. Llenaba el teatro.
Martín fue una excelente persona, además de un excelente médico, con gran historia familiar.
Era quien escuchaba y daba su opinión cuando se la pedía, como amigos en temas profundos, espirituales, de la vida cotidiana, de cada momento cuando necesitaba su opinión.
Hacía tiempo que solo lo cruzaba por el barrio, pero hace dos días recordé de la nada historias vividas.
Su llanto desconsolado y su abrazo cuando se enteró de la partida de Nicolás, mi hijo.
Una charla en la puerta del supermercado cuando hablamos de mis notas, sus elogios y su verdadero sentimiento siempre. Su abrazo, que creo que fue el último.
Este ser que fotografió el mundo recorrido, como una de sus tantas paradojas, no dejó fotos en las redes, no era amante de esta tecnología. Amaba los libros, la naturaleza, la montaña, los senderos y por sobre todo amaba San Martín de los Andes, que fue su lugar en el mundo. Quila Quina, con la casa de sus padres…
Al enterarme hoy, este martes especial, de su partida, comprendí las razones de esos pensamientos de domingo, que surgieron de la nada. Sentí su abrazo ese día que compartió mi dolor por la muerte de Nico, recordé comentarios graciosos que tenía en cada consulta.
Compartí las lágrimas de mi hija Julieta que me dio temprano este martes la noticia. Lo recuerda como su pediatra y sus conclusiones en las consultas, también en ella décadas después dejó su huella.
La muerte es solo una transición de esta vida a la otra vida eterna, a ese mundo donde continúa todo de la mejor manera rodeado de un amor profundo, íntegro, auténtico, con verdadera paz.
El Dr. Martín Zubizarreta partió de este plano para ir a lo más alto, y dejó la mejor imagen que es de un ser honesto, buena persona, y un profesional recordado por todos.
