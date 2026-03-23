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23 de marzo 2026

EN ESTOS 50 AÑOS UNA FOTO ICONICA

LA IMAGEN DE LA DESOLACION. QUIZAS PREMONITORIA DE LO QUE VIVIO EL PAÍS A PARTIR DE ESA MADRUGADA

Por Graciela Vázquez Moure

La fotografía eterniza un momento, una realidad y en este caso la imagen tomada por el fotógrafo Héctor Vázquez, quedó como mudo testimonio de lo que comenzaba a vivir el país a partir de esa madrugada del 24 de marzo de 1976.

Los fotógrafos hacían guardia sabiendo que la destitución de María Estela Martínez de Perón ya estaba en marcha. Esperaban verla salir para tomar su imagen, pero la sacaron en helicóptero.

Mientras tanto en esa noche angustiante, Héctor Vázquez se dio vuelta y vio esa escena, la plaza vacía, sórdida, solo las luces de las farolas acompañaban el camino de los militares que tomaban la Casa Rosada.

El autor de esta imagen icónica dijo décadas después “estábamos esperando hacía varias horas, me doy vuelta miro la plaza y me llamó la atención ver la quietud. No había un solo auto, mucho silencio. Entonces levanté la cámara y saqué la foto. No la pensaba para que se publique sino para mí. En ese momento no sabíamos que esa fotografía iba representar lo que después sucedió, que fue el silencio y la desolación”.

Recién en el 2008 las imágenes se hicieron públicas. A 50 años de ese testimonio gráfico, es bueno recordar lo que significó no solo ese golpe militar, sino los que sucedieron en el país, años anteriores.