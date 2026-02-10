Editora

11 de febrero 2026

LA NUEVA MODA, TENDENCIA, UNA FORMA DE AUTOPERCIBIRSE: THERIAN O SER FURRY Y VIVIR EN CUATRO PATAS

Por Graciela Vázquez Moure

En esta tarde otoñal en pleno verano, hablar del tiempo es casi obvio. Entonces es bueno buscar alguna cuestión con rasgos desopilantes, rara, nueva que se impone.

En los años 90 estaban los que se auto percibían como elfos, incluso se transformaban en ellos.

O estaban los que solo se vestían de negro, se pintaban ojeras y su piel pálida se asemejaba al vampirismo, se formaron grupos denominados “góticos”.

Y si… como todo cambia, ahora están los que se auto perciben animales, gatos, zorros, perros o lobos.

Se ponen trajes que los identifican. Aúllan a la luna, y marcan territorio.

Son jóvenes y más allá de seguir una tendencia, me pregunto: sus padres qué piensan de esta reacción.

Qué buscan con este “espantar al burgués”.

Para los therian, se trata de una identidad involuntaria: la persona siente que es el animal en su interior.

En cambio, los furry afirman que es una afición o estilo de vida voluntario: la persona juega a ser un personaje animal.

Y entonces la moda o tendencia apareció ya esta semana en Neuquén capital, en Zapala, en Rincón de los Sauces y en Plottier.

Convocan el sábado 28 de febrero a las seis de la tarde, como una “megajuntada” en la capital de la provincia y otros días en otras localidades.

Con avisos que convocan estos grupos quieren reunirse para mostrarse, para compartir.Cuando se encuentran interactúan, juegan, saltan como si fueran el animal que representan y obvio el perro ladra.

Su reunión no solo se limita a una temporalidad y espacio, sino que después del momento recreativo, cada uno vuelve a casa en cuatro patas. De elfos en los años 90 derivó la definición de otherkin que más tarde derivó en therian para clasificar a los seres humanos que se perciben como animales, de forma parcial.

Esto es distinto a los furries, que se disfrazan con motivo de hacer cosplay, sino que detrás hay una profunda identificación con la especie que representan.

Quienes estudian el fenómeno dicen que ya los griegos sentían que podían ser animales, seguían como humanos y se identificaban con lo mitológico. Fueron ellos los que crearon esa palabra “ther” que significa “bestia salvaje”, y anthropos , o “ser humano”.

De allí que se unieron ambas en theriántropo y la abreviatura therian.

Juego, moda, tendencia, querer llamar la atención o algo más que todavía no sabemos que está ocurriendo y crece en redes sociales y ahora en las calles de la ciudad.

Si sabés que ya existe en San Martín de los Andes, contamelo por favor.