Política

22 de febrero 2024

ANTE UN NUEVO CUERPO LEGISLATIVO SALONITI ABRIO LAS SESIONES ORDINARIAS

EN SU ALOCUCIÓN ABORDO LA REALIDAD DE LA CIUDAD ANTE EL POSICIONAMIENTO DEL NUEVO GOBIERNO NACIONAL

El intendente de San Martín de los Andes, brindó su discurso de apertura dirigido a los habitantes de la ciudad y de esa manera, dejo habilitado el período de sesiones ordinarias en el cuerpo legislativo.

Acompañado por los integrantes de su gabinete municipal, vecinos en general y por los concejales de los distintos bloques que integran el Concejo Deliberante de la ciudad, Carlos Saloniti, en su discurso de apertura hizo un resumen de su gestión anterior y con las perspectivas de lo que se pretende en lo que se viene de ahora en adelante.

En el marco de su alocución, el Jefe Comunal, comenzó hablando del Pacto de Gobernanza que se firmó esta semana junto al Gobierno Provincial y a todos los intendentes de la provincia. Explicó cómo se trabajará respecto a la concreción de las obras, en conjunto entre el Municipio y la Provincia.

Hizo hincapié en las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en desmedro de las provincias y en consecuencia de las ciudades como San Martín de los Andes. En este sentido, se refirió a la situación del Transporte Público y la decisión del Gobierno Nacional de quitar definitivamente el subsidio al mismo, que evitaba sustancialmente que eso impacte directamente en el bolsillo de los usuarios.

“Hubiésemos podido terminar el Hospital de complejidad VI si hubiera estado en un 80%, si pasaba esto…no; quién va a hacer la nueva EPET que ya teníamos acordada y firmados los acuerdos, quiénes van a encarar las cosas que hace el Estado”, dijo Saloniti. “Una cosa es ordenar los números y otra cosa es pensar que el Estado tiene que desparecer para que eso ocurra”, dijo el intendente, “esto es una realidad que nos toca vivir todos los días para salir adelante”.

De todas maneras, el mandatario, explicó que “en nuestra ciudad más allá de esto le estamos buscando la vuelta y no desde ahora, sino que desde hace tiempo que estamos trabajando en acuerdos público/privados para poder lograr avanzar en mejorar condiciones y en obras”.

“Estamos logrando instalar garitas con calefacción, porque nuestros vecinos se lo merecen; logramos la rotonda del Oasis que hace años que veníamos pidiendo a Vialidad, vino un privado ahora y se ofreció para hacer otra rotonda en el cruce con Avenida Los Lagos”, dijo el Intendente. “Hay privados que nos están ayudando, que tienen ganas de que San Martín de los Andes salga adelante”.

Por otra parte, Saloniti, dijo que “también hay privados que son pícaros, y que deberían sincerarse y como mínimo inscribir las cabañas que alquilan para turismo, como alquiler turístico”. “Estamos atravesando una situación de déficit habitacional muy difícil que no es exclusiva de nuestra ciudad”, dijo el intendente, “debemos ser solidarios, o al menos sincerarnos con lo que hacemos y somos desde cada uno”.

Luego Saloniti explicó que el acuerdo de gobernanza surgió a partir de que no habrá un acompañamiento del Gobierno Nacional. “A los intendentes no nos han llamado nunca”, expresó: “Y miren que yo tenía un montón de diferencias con el Gobierno anterior, un montón, pero me recibían y hacíamos obras para San Martín”. Y es por eso que se trabajará en conjunto entre los Municipios y el Gobierno Provincial. Luego, hizo un repaso de la situación de cada área del Municipio de San Martín de los Andes.