12 de marzo 2026

Los trabajos en la toma del río Quilquihue garantizaron la provisión de agua en este verano

Termina un verano en el que San Martín de los Andes no sufrió escasez de agua potable. Durante los últimos meses se registró un alto consumo de agua, durante un período de escasas lluvias, ausencia de nieve en invierno y en un contexto de emergencia hídrica en la provincia de Neuquén.

El Municipio, la Cooperativa de Agua y el Organismo de Control atribuyen el buen servicio de agua potable durante esta temporada al uso responsable del recurso y, unido a eso, a las obras que se realizaron en la toma del río Quilquihue para mantener el nivel en el nacimiento del canal que abastece a nuestra ciudad.

El intendente municipal, Carlos Saloniti, realizó una nueva visita a la toma del río para constatar el buen funcionamiento de la obra que, con aportes de Provincia, Municipio y la Cooperativa de Agua, permitió transitar el verano sin sobresaltos.

Los trabajos, que permitieron ampliar la capacidad de captación de agua en la toma de la cual se abastece toda la ciudad de San Martín de los Andes, fueron ejecutadas por una retroexcavadora con oruga y un balde de grandes dimensiones, provista por la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén, personal y combustible del Municipio y operarios y técnicos de la Cooperativa de Agua Potable.

El trabajo logró ensanchar el embalse natural del río desde el cual se capta el agua que luego es trasladada para su tratamiento y su distribución domiciliaria, previendo una baja importante en el caudal de todos los cursos de agua de la región durante este verano.

De la recorrida junto al intendente Saloniti participaron el director del Organismo de Control, Saúl Castañeda, por el técnico de este organismo, Rodrigo Blotta; y el gerente de Redes de la Cooperativa de Agua, Federico Bontempo.

Saloniti reivindicó que se trató de una obra esencial para garantizar la provisión de agua durante el verano. “Estamos terminando un verano casi sin escasez de agua. Esta obra tuvo un tinte preventivo, fundamentalmente, porque pudimos encarar todo el verano sin tener el problema de falta de agua en la toma”, señaló.

“Esto fue un trabajo con Recursos Hídricos de la provincia, el Municipio y la cooperativa. Hicimos un laburo inteligente entre todas las partes y el resultado es este, y siempre tomando las previsiones del caso para que no tengamos ningún problema y seguir trabajando en conjunto, cada uno en su rol, pero trabajando en conjunto por la mejor calidad de vida de toda la comunidad”, agregó.

Saúl Castañera recordó que esta obra fue planificada en el último invierno, al ver las características de pocas lluvias y pocas nevadas y que, desde entonces, se comenzó a trabajar de manera coordinada para poner en marcha esta obra.

“Este es el lugar construido hace muchos años, pero a veces las variaciones del río hacen que no podamos captar el agua necesaria, y más para un verano como este”, afirmó. Castañeda agregó que, “al mismo tiempo se han hecho algunas reparaciones también del acueducto, que es originario del año 1944”.

Explicó que “la máquina (de Recursos Hídricos) es una máquina muy especial que pudo hacer esta obra, que, entendemos nos va a dar mucha más durabilidad y más previsibilidad para los próximos tres o cuatro años”.

Federico Bontempo, de la Cooperativa de Agua, explicó que “lo que se hizo en la toma fue una intervención con una retroexcavadora para poder perfilar el lecho del río y hacer un talud de piedras, de tal manera de poder encauzar un mayor flujo, mayor cantidad de agua hacia la compuerta principal y, de esa manera, poder permitir un mejor nivel”.

“La bajante crítica de los cauces de agua por la falta de precipitación de nieve durante el 2025, sobre todo, generó una necesidad que había que hacer la obra. Nos anticipamos bien en relación a lo que fue esta problemática. Si no lo hubiéramos hecho, la verdad es que hubiéramos tenido problemas muy graves con el tema de falta de agua hacia la planta potabilizadora”, sostuvo.

Tras afirmar que, por el costo de la obra, hubiese sido imposible de afrontar sino era por el trabajo conjunto, Bontempo agradeció “a Provincia y al Municipio, porque esta es una obra muy cara que era sumamente necesaria” y “a los empleados de la Cooperativa, a los muchachos que estuvieron poniendo todo el empeño para logística, el apeo de árboles y resolver los problemas que se presentaban”.